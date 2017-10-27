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Названы самые популярные авто в Европе

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  • 27.10.2017, 13:36
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Эксперты компании Jato Dynamics обнародовали данные о наиболее популярных автомобилях Европы.

На первой позиции в списке, по итогам сентября, идет Volkswagen Golf, пишет korrespondent.net.

Сообщается, что продажи автомобиля за последнее время выросли на 10,8 процента.

Второе место в рейтинге занимает кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого выросли на 13,6 процента. А замкнул тройку лидеров Renault Clio с ростом в три процента в области продаж.

Также пользуются популярностью у европейцев хэтчбек Opel Corsa, Volkswagen Tiguan, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Peugeot 208 и Toyota Yaris.


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