Названы самые популярные авто в Европе 2 27.10.2017, 13:36

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Эксперты компании Jato Dynamics обнародовали данные о наиболее популярных автомобилях Европы.

На первой позиции в списке, по итогам сентября, идет Volkswagen Golf, пишет korrespondent.net.

Сообщается, что продажи автомобиля за последнее время выросли на 10,8 процента.

Второе место в рейтинге занимает кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого выросли на 13,6 процента. А замкнул тройку лидеров Renault Clio с ростом в три процента в области продаж.

Также пользуются популярностью у европейцев хэтчбек Opel Corsa, Volkswagen Tiguan, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Peugeot 208 и Toyota Yaris.