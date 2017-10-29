Гандболисты сборной Беларуси во второй раз победили Швейцарию 29.10.2017, 17:59

Подопечные Юрия Шевцова без проблем разобрались с гостевой командой.

После тяжелой виктории в Молодечно (36:31) в минском дворце спорта «Уручье» подопечные Юрия Шевцоваобыграли гостей более убедительно — 34:23 (21:14).

У победителей мячи забрасывали Сергей Шилович, Никита Вайлупов, Владислав Кулеш — по 5, Артем Королек, Борис Пуховский — по 4, Максим Бабичев — 3, Артур Карвацкий, Александр Подшивалов, Вадим Гайдученко — по 2, Андрей Юринок, Денис Рутенко — по 1, пишет tut.by.

Домашние спарринги со швейцарскими гандболистами стали для белорусов первым этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 12 по 28 января 2018 года в Хорватии. На первом этапе сборная Беларуси будет играть в группе «В» вместе с командами Франции, Норвегии и Австрии.