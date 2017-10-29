Cамые громкие случаи дедовщины в белорусской армии 29.10.2017, 20:10

Архивное фото «Белсат»

Cколько еще смертей должно случиться, чтобы этот позорный камень сдвинулся с места?

В феврале этого года в передаче «Надо разобраться» на телеканале ОНТ министр обороны Андрей Равков заявил, что в белорусской армии еще случаются «нарушения уставных отношений между военнослужащими», но министерство не сидит сложа руки. «Методом применения превентивных, профилактических мер, ну а если где-то что-то случилось, то, естественно, и обрубания хвостов, мы жестко, целенаправленно работаем в этом вопросе», - заверил он.

За 7 месяцев, прошедших после этого заверения, в белорусской армии произошли как минимум два случая дедовщины со смертельным исходом. А сколько их было всего - пусть менее трагических и не попавших в прицелы прессы, но при этом не менее безобразных? А сколько их было за всю историю белорусской армии? «БелГазета» решила вспомнить наиболее громкие армейские драмы, становившиеся достоянием СМИ и широкой общественности.

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В апреле 2005г. из учебки в Печах ушел в самоволку рядовой Максим Кожеко. Вскоре его обнаружили в 6 км от расположения воинской части. Парень висел на дереве, в петле из ремня. В его кармане нашли предсмертную записку, где Максим просил «прощения у всех и за все». В части тогда давать официальные комментарии отказались. О том, что произошло с их единственным сыном на самом деле, родителям погибшего так и не удалось выяснить.

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В апреле 2009г. матери 21-летнего Валерия Шкута из деревни Ситницкий двор Лунинецкого района пришла весточка из воинской части N30151-Ю, что под Заславлем. Женщине сообщили, что ее сын вечером вышел покурить, после чего ему стало плохо и он умер. Официальная версия: «Внезапная смерть без известных причин». Вот только женщина в это не поверила - тело погибшего сына было покрыто многочисленными гематомами. По настоянию матери была проведена эксгумация, делом занялась военная прокуратура. Оказалось, что в этой в/ч №30151-Ю вот уже несколько лет царила лютая дедовщина. Новобранцев могли наказать за все что угодно, вплоть до того, что плохо спел песню или косо посмотрел на «деда». Валерия забили до смерти после того, как он отказался принести «деду» плоскогубцы. Минский межгарнизонный военный суд приговорил одного из виновных в гибели Шкута к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к 3,5 годам, еще двоих - к «химии», а оставшихся четверых - к ограничению свободы.

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Следующий случай не связан с дедовщиной, но красноречиво свидетельствует об общем отношении к солдатам в армии.

В 2012г. на полигоне «Брестский» погиб уроженец Лоевского района Александр Шикло.

Когда на похороны парня в его родную деревню приехало руководство воинской части, все сельчане слышали речи о том, что Саша погиб героем. «Нам рассказали, что солдат стрелял из гранатомета и что-то в оружии заело, - рассказала журналистам мать погибшего Анна Шикло. - Офицер дал Саше команду посмотреть, он его разобрал-собрал, и тут что-то случилось с гранатометом, он внезапно стал стрелять. По словам офицеров, Саша успел отбросить солдата в окоп, чем и спас ему жизнь. Сам же погиб. Еще на похоронах офицеры говорили, что если бы Саша не закрыл собой оружие, жертв было бы гораздо больше, погиб бы весь взвод, восемь человек. Привозили и того солдата, которого Саша спас, и он говорил на похоронах, что все так и было. Все военные начальники утверждали, что Саша ни в чем не виноват. Заявляли, что будут ходатайствовать, чтобы Саше дали Героя Беларуси, чтобы его именем назвали улицу в деревне».

Но вскоре все изменилось. В материалах Следственного комитета появились записи, что «уже никого Саша не спасал, и тот солдатик говорит, что он сам запрыгнул в окоп. Об улице в честь Саши и звании Героя уже и речи нет. Да что там - мы и пенсии даже не получили, а в военкомате недавно сказали, что и в страховке отказано. Мол, Саша сам виноват - неосторожно обращался с оружием. А он так рвался в эту армию! Он хотел именно в ВДВ, аж прыгал от счастья, когда пришла повестка. Доверили армии сына здорового, а вернули его убитым».

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В апреле 2013г. в независимые СМИ обратился Олег Бенеш - отец солдата, проходившего срочную службу в части N30151 под Фаниполем. Его сын Аким ударил другого сослуживца, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Перед этим Аким имел многочисленные конфликты с «дедами» и решил им противостоять.

«У нас в семье заведено по традиции служить в армии, - рассказал отец солдата. - Аким готовился к армии - бегал кроссы, занимался боксом, борьбой. Готовился быть хорошим солдатом. Сначала, во время курса молодого бойца, все было нормально. Потом, по словам сына, началось, как в кино: ночные подъемы, отжимания, «кандагарские мосты». Через 5 месяцев службы я понял, что ситуация обостряется: видел, что у сына разбиты губы, его мать заметила однажды, что побита голова. Аким начал говорить о ситуации только через 5 месяцев службы. Оказалось, что в воинской части были два призыва. В старшем - племянник высокопоставленного офицера, он и задавал тон службе. Всем рулили солдаты. Сначала требовали делиться кофе, сигаретами, конфетами. Затем начались ночные подъемы. И мой сын сначала поддавался и не знал, как действовать. А в один день решил противостоять и отказался выполнять команды сержантов. Он парень с честью: поэт и спортсмен».

Война с «дедами», по словам Бенеша, закончилась уголовным делом, которое было возбуждено в отношении его сына: «Некоторые солдаты младшего призыва начали объединяться с Акимом. Их избивают - они сопротивляются. Дрались каждый день. Однажды у моего сына забрали часы. Он ничего не заявлял, но некоторое время спустя подошел к одному из обидчиков и потребовал вернуть вещь. В результате они подрались. Во время драки мой сын посадил оппоненту фингал. В итоге майор, который отвечал за воспитательную работу, пообещал: если будешь давать «нужные» показания, то получишь только прокурорское предупреждение и недолго посидишь на гауптвахте. Но неожиданно возбудили уголовное дело. После этого Аким резал правду-матку и рассказывал, что на самом деле происходило в части 30151. Его начали травить. Например, Акима выводили на плац перед всеми и поносили. Солдаты боялись с ним говорить. Было такое впечатление, что сына хотели довести до самоубийства или подтолкнуть к дезертирству».

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В мае 2013г. в воинской части N28212 в столичном Уручье рядовой Александр Габрукович был избит до такой степени, что поступил в госпиталь с обширным внутренним кровотечением, потеряв почти литр крови. «Парень, который на полгода раньше меня призвался в армию, - рассказал Александр прессе. - Он прослужил год, а я - полгода. Конфликта не было. Он возмутился, узнав, что я сходил в солдатскую чайную без его разрешения. Хотя я, сержант, не должен был перед ним отчитываться - он мне не начальник, просто рядовой. В тот день я был в наряде по столовой. Он, находясь от меня в метрах в десяти, спросил, был ли я в чайной. Я ответил, что да. И через несколько секунд получил сильный удар в бок. Это было настолько неожиданно, что я не успел среагировать. К тому же мы с парнем вдвоем несли большой чан с котлетами. От боли я согнулся, а он стал избивать меня дальше».

Габрукович продолжил нести службу в наряде и несколько часов ходил с кровотечением в брюшной полости: «Боли были дикие. Сразу мне было тяжело дышать, не мог разогнуться, корчился, но надеялся, что все пройдет. Однако с каждым часом становилось все хуже и хуже. В конце концов не выдержал и обратился в санчасть. Фельдшер сразу понял, что дело серьезное. Когда я лег на кушетку, меня всего колотило. Привезли в госпиталь, сделали рентген и сказали, что внутри - серьезное кровотечение, раздроблена селезенка, отбит хвост поджелудочной железы и большая гематома толстой кишки. Сразу положили на операционный стол. Пять дней я провел в реанимации. Когда пришел в себя, обо всем рассказал матери, она сразу пошла в комендатуру и написала заявление».

Врачам пришлось удалить парню селезенку. По словам Натальи Габрукович, матери парня, «он с такой охотой пошел на службу, столько планов было! И все насмарку, эта проклятая дедовщина поломала парню всю жизнь».

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В феврале 2016г. из расположенной в Бресте воинской части N92616 сбежали два солдата - два Ивана из Ветки. 3 февраля матери одного из беглецов позвонили и сообщили о случившемся. «Представитель воинской части использовал ненормативную лексику и угрожал, что если сам первый их найдет, то по десять раз минимум ударит в голову», - рассказала женщина журналистам.

«До этого после присяги нам не раз звонили дети, просили выслать деньги, крупные для нас, для Ветки, суммы - от 300 до 700 тыс. за раз. Они объясняли, что деньги им нужно кому-то заплатить за разные якобы «косяки». Потом оказалось - деньги у них просто вымогали, избивали их. Мы узнали, что деньги у парней вымогают старослужащие - «деды», - вспоминали родственники парней.

Оказалось, что парни сбежали после многочисленных побоев. «Их били железной вешалкой по ногам и рукам, у Вани все ноги синие и руки разбиты. Ване наносили, по разным сведениям, по 40 ударов железной вешалкой. Другой человек мне передал, что вообще моему брату дали по 100 ударов вешалкой. Били тоже по голове, с локтя, чтобы следов не было, в челюсть. Во вторник или среду брат прислал СМС - срочно нужны 500 тыс., или ему «хана». У меня не было денег, я так и написала. Он ответил, что «деды» сказали: вам срок до четверга, или сами лезьте в петлю, или мы вас повесим», - поведала сестра одного из солдат.

* * *

В октябре 2016г. в воинской части N48685 в Лиде повесился солдат-срочник Андрей Манонин. До своей гибели Андрей успел отслужить в армии 5 месяцев: сначала в учебке в Барановичах, затем перевели в Лиду. Мать парня Татьяна утверждает, что вначале сын был доволен службой: «Даже горд был, что он солдат. Каждый день звонил домой. Никогда не жаловался». Последний раз Андрей связывался с родными в день своей гибели - днем 20 октября 2016г. Звонок длился несколько минут. Парень умолял маму, чтобы та ни в коем случае не продавала его коня. А в 19.00 сослуживцы в казарменном туалете нашли Андрея в петле. Говорят, когда снимали, еще дышал, но спасти не удалось. После трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.145 (доведение до самоубийства). Расследование то приостанавливалось, то возобновлялось. Весной т.г. матери Андрея пришло уведомление, в котором говорится, что «за отсутствием в деянии состава преступления предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по факту доведения до самоубийства, прекращено».

Родственники погибшего солдата уверены - причиной гибели парня стала дедовщина. «Андрей был со стержнем. И про суицид он бы никогда не подумал. Он любил маму, брата, любил жизнь. У него было столько планов! Ему давали отпуск в ноябре, три дня. Он попросил перенести его на май: мол, мама, а картошку кто тебе посадит? Не собирался он умирать!» - уверена сестра Андрея.

Но самый главный их аргумент - предсмертная записка, где Андрей винит в случившемся конкретных людей, чьи фамилии написал в конце. Родственники погибшего видели этот листок лишь однажды, когда приезжали на допрос к следователю. Больше им никто его не показывал. «Прости, брат, прости, мамочка. Не судите строго. Но по-другому я не могу. Они меня заставили. Я хотел жить, хотел вернуться в деревню и работать в колхозе. Брат, прошу тебя, накажи их судом», - цитируют они по памяти послание Андрея.

«Мы ведь уже год бьемся в поисках правды. А правда для нас очень важна. Понимаете, его ведь не отпели. Как мы батюшку ни уговаривали - не согласился», - горюет мать солдата.

* * *

В марте т.г. 25-летнего Артема Бастюка, служившего год после окончания института, нашли повешенным в воинской части N25849 в Борисове. Как стало известно, Артем довольно долго жаловался на дедовщину, практически с самого начала службы. По его словам, издевались над ним и его сослуживцами не столько физически, сколько морально: не давали спать по ночам, грабили, заставляли круглые сутки делать грязную работу, бегать в магазины по прихоти старослужащих и т.п.

Однажды молодой человек рассказал про это родителям. Те попытались разобраться через начальство части. Там их заверили, что разберутся, хотя сперва «не поверили, что такое в их части возможно». Командир части пригласил родителей приехать, дабы более детально разобраться в ситуации. На беседу с ними пригласили и Артема. Он открыто рассказал о проделках «дедов», назвал их имена и фамилии. А спустя три недели семью Бастюков и потрясла страшная весть. Как рассказывают родители, вечером накануне гибели Артем позвонил им в странном расположении духа, попросил прощения и попрощался. Они тут же связались с начальством части, которое пообещало «присмотреть» за парнем…

По факту гибели военнослужащего Следственный комитет несколько месяцев проводил проверку, и в итоге родным погибшего сообщили, что расследование по этому делу прекращено, виновных в смерти Артема нет. Однако вскоре поступила другая информация: дело возобновлено. «Такой поворот событий наша семья связывает с тем, что сейчас происходит в СМИ после гибели Саши Коржича», - говорит мать погибшего солдата Татьяна Бастюк.

Интересно, сколько еще смертей должно случиться в белорусской армии, чтобы этот позорный камень сдвинулся с места и положение изменилось к лучшему раз и..