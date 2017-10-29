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«Уже холодно, -2-3 градуса, я скоро покроюсь льдом»

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  • 29.10.2017, 20:44
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Что сейчас происходит с задержанным в Гомеле французом.

Больше месяца назад на границе около Гомеля задержали француза, который намеревался выехать из Беларуси. Причиной задержания по версии милиции стал обнаруженный у него патрон. Сейчас 24-летнему Жаляну Виё грозит от трёх до семи лет лишения свободы. Суд состоится в конце ноября – начале декабря. Чтобы собрать денег на адвокатов и выиграть заседание, родители и друзья Жаляна в том числе создали в Facebook специальную страницу, передает «Радыё Свабода». Так что вы тоже можете помочь парню.

Кто такой Жалян Виё, его версия случившегося и письмо из СИЗО

Жалян Виё – молодой парень, который банально любит путешествия. Он жил в Лондоне, но потом решил отправиться на приключения. Всего за несколько месяцев 2017 года француз побывал в Испании, Италии, Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Словакии и Польши. «Я прожил гораздо больше прекрасных моментов за два месяца в Европе, чем в Лондоне за весь год!» – писал Жалян брату.

21 сентября поездка Жаляна прервалась на беларуско-украинской границе. Как мы уже сказали, причиной задержания по версии милиции стал патрон. Действительно, при прохождении границы у парня был с собой таковой – его подарили Жаляну польские друзья в качестве сувенира. Таможенники утверждают, что сами нашли его в рюкзаке. Но близкие француза говорят другое. Мол, если бы он на самом деле хотел провезти «контрабанду», прятал бы ее в другом месте. Вот, что они пишут в Facebook:

Когда Жалян прибыл на белорусскую границу, по собственной инициативе выбрал «красный коридор» для декларирования товаров, чтобы показать таможенникам свои вещи. В том числе и тот злосчастный патрон, что служит доказательством его честности.

В отличие от Жаляга сотрудники таможни потом расскажут совсем другую версию истории. В том числе, как после «научной экспертизы» патрон оказался в «рабочем состоянии».

Несмотря на разные версии, сейчас есть фат того, что молодой не гражданин Беларуси уже месяц находится в Гомельском СИЗО№3 без возможности связаться с внешним миром, кроме адвоката, назначенного судом, который не говорит ни по-французски, ни по-английски. Ограничивается минимальными действиями по защите своего клиента. И все из-за одного патрона, точнее, как говорят сотрудники милиции за «непредставление таможенному контролю огнестрельного оружия». Если верить близким, Жалян не знал, что делает что-то незаконное.

Несмотря на языковые способности своего адвоката, Жаляну удалось использовать право на звонок, и он смог связаться со своим другом из Лондона. Тот передал о случившемся семье, и теперь его родные пытаются вытащить парня из этой ситуации и страны.

Они поддерживают регулярные контакты с посольством Франции в Беларуси, ищут более профессиональных юристов. Уже перевели Жаляну деньги на теплую одежду и книги.

И напоследок. Жаляну удалось отправить письмо другу в Минск, которое позже опубликовали в Facebook. Вот, о чем пишет француз из беларуского СИЗО:

«Тюремные окна закрыты ставнями, через которые я едва вижу небо ... Окно в камере не закрывается должным образом, так что всегда холодно»

«Прогулка только один час в день, а иногда ее вовсе не бывает. Помещение, куда нас выводят, крошечное, нельзя даже пробежаться »

«Уже холодно, -2-3 °. Я быстро покроюсь льдом. Ложусь спать в носках и двух джемперах. Мои подушки, матрасы и простыни старые, грязные и покрыты пятнами»

«Только один душ в неделю – по понедельникам ... и в холодной воде. Вода отвратительная, а порция пищи мизерная и без вкуса. Чтобы пить, дали старую ржавую металлическую чашку» «Невозможно связаться с внешним миром ... Они смешивали всех, независимо от совершенных преступлений»

«Когда взяли мои отпечатки пальцев, мои пальцы кровоточили из-за холода. Я отчетливо видел кровь других заключенных, которые проходили эту процедуру передо мной ... Я боюсь быть зараженным»

«Они заставили меня побрить бороду, а она была важной для меня! И скоро мне придется также побрить голову»

Дежурный Гомельского следственного изолятора накануне подтвердил журналистам, что задержанный гражданин Франции действительно находится под стражей. Никакой другой информации он не дал.


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