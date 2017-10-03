10 привычек, которые движут миллионерами 2 3.10.2017, 19:43

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Эти привычки помогают активно работать и добиваться успеха.

Что мотивирует предпринимателей зарабатывать много денег? Sravni.ru пишет о привычках, которые помогают активно работать и добиваться успеха.

1. Знать «почему»

«Сильно мотивированные люди начинают с вопроса „почему“. Почему вы делаете то, что делаете?» — рассказывает директор бизнес-программ корпорации Microsoft Джей Ди Мейер.

«Если вы собрались лезть в гору просто так, то этого недостаточно, чтобы добиться результата, поскольку впереди будет много трудностей и вы можете не справиться. Если вы знаете, зачем это делаете, тогда у вас будут силы, чтобы добиться цели», — добавляет эксперт из Microsoft.

Перед началом любого дела вы должны быть хорошо мотивированы и понимать, зачем оно вам нужно. Только понимание результата поможет вам в работе.

2. Не скрывать эмоций

«Когда возникают проблемы, одних людей переполняют плохие эмоции, а вторые стараются избегать плохого настроения. Ни один из способов поведения не является правильным. Печаль может парализовать людей, а делать вид, что ничего не происходит — значит накапливать негатив, который повлияет на здоровье в будущем», — считает партнер компании Proteus Эрика Андерсон.

Самое лучшее — средний путь, который заключается в открытости чувств. Если вы злитесь на коллегу, то не скрывайте этого, пытайтесь избавиться от негатива. Расскажите другу о случившемся — вам станет легче. А коллега сделает выводы из ситуации.

3. Ставить план на день

Каждое утро успешные предприниматели просыпаются с готовым планом работы на день. Они обдумывают свои действия.

«Начинайте день с легких вещей. Например, с задач, которые несложно выполнить. Нам не нравятся дни, которые начинаются тяжело. Как только проснетесь, старайтесь больше двигаться. Проснулись окончательно? Беритесь за тяжелые задачи», — советует финансовый эксперт Due Миранда Маркит.

Ставьте задачи на день максимально просто: вам нужно сделать первое, второе, третье — перечислите только главное.

4. Меняться

«Разнообразие — самая соль жизни, которая придает ей аромат», — писал английский поэт Уильям Купер. Разнообразие не дает нам ходить по одним и тем же дорожкам. Оно похоже на тренировку. Вы не можете накачивать только руки или ноги, все тело нуждается в физических нагрузках. Если вы будете делать одни и те же упражнения, то не добьетесь успеха.

Важно заниматься разными вещами, получать новые навыки, знания и опыт, которые дадут свежие идеи и желания.

5. Фиксировать свой прогресс

Это самый простой способ понять, что вы продвинулись вперед или отстали. Неважно, чем вы занимаетесь, запомните, сколько времени вы уделяли решению задачи сегодня, и сравните это время с завтрашним. Если показатель снижается, значит, вы добиваетесь успеха. Еще проще с деньгами. Подсчитайте, сколько денег вы заработали за прошлый год и сколько у вас получится в этом. Есть рост — замечательно, снижение — ищите слабые стороны и устраняйте их.

Желательно фиксировать свой успех в разных сферах каждый день. Это можно делать в записной книжке или в заметках на смартфоне.

6. Окружать себя напоминаниями о цели

Распечатайте вдохновляющие цитаты или цель на листке бумаги. Повесьте его у себя на видном месте у рабочего стола. Можете сделать яркую наклейку для зеркала в ванной, холодильника или стены. Все должно прямо напоминать вам о цели. Это повышает шансы на успех.

7. Присоединяться к группам

Самомотивация — это круто, но всегда очень тяжело. Это как одному ходить в спортзал или пытаться бросить курить. Проще любые вещи делать с кем-то вместе.

Если вы начинаете бизнес и вам тяжело, то попробуйте найти партнера, который окажет поддержку. Если вы уже успешный бизнесмен, то присоединитесь к общественной организации, которая поможет лоббировать интересы. Объединение в группы оказывает моральную поддержку и вдохновляет. Вы получаете новый приток сил для движения вперёд вместо поднятия белого флага.

8. Радоваться успехам

Каждый день определите одну или несколько вещей, которым вы рады. Пусть даже это будут совсем скромные или маленькие успехи. Радуйтесь им и повышайте планку. Например, сегодня вы смогли привлечь одного клиента. Это хорошо. Завтра постарайтесь удвоить свой результат.

9. Быть страстным

Одержимость может быть чрезвычайно мощным мотиватором. Успешные люди одержимы своей идеей и делают всё возможное, чтобы её реализовать. Они любят своё дело и гордятся им. Страсть делает любую работу легче.

10. Представлять

«Визуализация — это формирование картинки желаемого будущего. Те, у кого есть мечты и видение идеальной жизни, лучше представляют, чего они хотят добиться. Визуализация — не бесполезное занятие, она увеличивает шансы воплотить мечту в реальность», — считает автор проекта PsychMechanics Ханан Парвез.