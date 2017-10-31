закрыть
31 октября 2017, вторник, 11:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы требуют, чтобы Дзяды снова стали выходным днем

  • 31.10.2017, 10:44
  • 1,794
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В интернете появилась петиция с требованием придать празднику статус выходного дня.

Белорусы начали собирать подписи под электронной петицией с требованием «Сделать Дзяды нерабочим днем - дать возможность почтить предков!» 31 октября обращение опубликовали на платформе Zvarot.by. В петиции напоминается о том, что 2 ноября был нерабочим днем в 1991-1996 годы, пишет kp.by.

- Дзяды - осенние дни поминовения предков. В это время в большинстве регионов Беларуси люди приходят на кладбище, чтобы убрать могилы и почтить память предков. Когда Дзяды были нерабочим днем, это давало возможность гражданам Беларуси выполнить свой долг совести и памяти, почтить предков, позаботиться о благоустройстве кладбищ. Но обязанность посетить могилы трудно выполнить в современных условиях отсутствия нерабочего дня 1 или 2 ноября, - пишет автор петиции.

Подписать обращение, можно независимо от принадлежности к конфессии.


Мнение

Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии