Белорусы требуют, чтобы Дзяды снова стали выходным днем 31.10.2017, 10:44

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В интернете появилась петиция с требованием придать празднику статус выходного дня.

Белорусы начали собирать подписи под электронной петицией с требованием «Сделать Дзяды нерабочим днем - дать возможность почтить предков!» 31 октября обращение опубликовали на платформе Zvarot.by. В петиции напоминается о том, что 2 ноября был нерабочим днем в 1991-1996 годы, пишет kp.by.

- Дзяды - осенние дни поминовения предков. В это время в большинстве регионов Беларуси люди приходят на кладбище, чтобы убрать могилы и почтить память предков. Когда Дзяды были нерабочим днем, это давало возможность гражданам Беларуси выполнить свой долг совести и памяти, почтить предков, позаботиться о благоустройстве кладбищ. Но обязанность посетить могилы трудно выполнить в современных условиях отсутствия нерабочего дня 1 или 2 ноября, - пишет автор петиции.

Подписать обращение, можно независимо от принадлежности к конфессии.