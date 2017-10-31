Могилевский активист: Жить нужно честно 1 31.10.2017, 17:11

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В Могилеве почтили память жертв сталинского террора.

К Кресту памяти, установленного в 1989 году на месте массовых расстрелов, 29 октября пришел правозащитники, активисты общественных организаций и неравнодушные граждане. Поминальное мероприятие обошлось без речей. Его участники возложили цветы к Кресту, зажгли свечи, передает «Радыё Свабода».

Жить честно не будем, если забудем общенациональные дни скорби

На призыв правозащитников в соцсетях прийти к песчаному карьеру, в котором в конце 1980-х годов строители наткнулись на человеческие останки, откликнулся десяток человек. В 1990-е годы к Кресту приходили сотни.

«То, что сейчас приходит сюда немного людей, связано прежде всего с боязнью, - говорит руководитель объединения «Ассоциация жертв политических репрессий» Лариса Шукайло. - Репрессии же продолжаются, правда, они не такие кровавые, как в сталинские времена. Кроме того, остались единицы тех, кто столкнулся с террором. А молодое поколение, к сожалению, мало знает о 1920-30-е годы. Все живут нынешним днем».

Один из инициаторов поминального мероприятия, правозащитник и журналист Александр Бураков сказал, что 30 октября 1989 года на месте, где сейчас Крест, состоялся первый митинг, на котором озвучили страшную правду о карьере:

«Тема политических репрессий и политзаключенных остается белорусской темой. - То, что происходило в 1920-30-х годах, с легкостью может вернуться к нам. Об этом следует помнить и историю тех времен передавать молодому поколению. Мы будем жить честно, если не забудем дней общенационального траура».

Крест памяти на проспекте Димитрова установили активисты возрожденческих организаций в 1989 году. Сколько было убито людей в роще, где сейчас карьер, неизвестно. Результаты специальной комиссии, которая исследовала происхождение обнаруженных останков, засекречены.

Родственники убитых отдельно приходят к Кресту

Родственники убитых утверждают, что массовые расстрелы людей здесь происходили от 1936 до 1938 лет. Убивать же в безымянном рощи большевики начали еще в 1918 году. Первыми жертвами стали католические священники. Среди них был и декан могилевского костела Евгений Святополк-Мирский.

К кресту приходят поодиночке родственники убитых. Кладут венки, повязывают крест полотенцами.

На месте массовых расстрелов собирались установить памятный знак. В 2008 году вопрос об этом подняла Лариса Шукайло. Сделали макет, но дальше дело не пошло, так как денег не нашли.