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Павел Северинец: Давление в социальном «котле» высокое

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  • 31.10.2017, 15:15
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Павел Северинец

Сегодняшние беззакония будут оценены при смене власти

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец рассказал «Радыё Рацыі» о том, почему власти заменили штрафы за участие в акциях на административные аресты.

Павел Северинец, которого 2 октября осудили на 15 суток за Акцию предупреждения 8 сентября в Минске не так давно вышел на свободу. Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич был задержан 30 октября и осужден на 5 суток также за проведение акции 8 сентября в Минске, которая была направлена против совместных российско-белорусских учений.

Поэта и политика Владимира Некляева обвиняют в «призыве к проведению массового мероприятия с нарушением его организации и проведения», 1 ноября его ждет суд. Одним словом, судебный конвейер не останавливается...

- Министр внутренних дел Шуневич сказал же, что в стране будет «жесточайшая либерализация», вот мы ее и видим собственными глазами. Белорусская «либерализация» именно так и выглядит. Власти арестовывают наиболее активных лидеров-участников протестов и пускают их по судебному конвейеру с постоянными отсидки на Окрестина. Людей психологически подвешивают, думая, что, если уже не сломают, то по крайней мере собьют строптивость у кого-то и будут препятствовать работать. На самом деле получается, что тем самым власти закаляют людей. Уверен, что все сегодняшние беззакония будут оценены при смене власти, - считает Павел Северинец.

- Раньше лидерам оппозиции давали штрафы, но сейчас почему-то норму переквалифицировали в административные аресты. Что изменилось?

- После весенних протестов власти поняли, что практика штрафов и практика фактического разрешения митинговать приводит к массовым акциям протеста в Минске и регионах. Это стало для режима большой настороженностью, и теперь он нащупывает новый порядок карательных действий. И в этом порядке приходится закручивать гайки вплоть до срыва резьбы. Конечно, разгром Дня Воли произвел сильное психологическое воздействие. Но не уменьшилось давление в котле. Я отсидел 15 суток с простыми людьми в камере и понял, насколько


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