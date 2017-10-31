закрыть
31 октября 2017, вторник, 23:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Валят древесину на кладбище, ничего святого!»

17
  • 31.10.2017, 21:22
  • 4,658

Перед Дзядами жительница Гомеля посетила кладбище и ужаснулась.

На видео, сделанном Валентиной Цупиковой, показанные кладбище в деревне Долголесье Гомельского района. Об увиденном женщина сообщила Belsat.eu.

Прямо на месте захоронений ведется заготовка леса.

«Люди уже дошли до такого, что уже кресты повалены, могилы все разрушены, ограждения разобраны. А заготавливают древесину, так как здесь такой чистый лес, не поврежден короедом. Ничего святого! Где сельский совет, где что?», – комментирует женщина.

Валентина Цупикова резюмирует: «Что хотят, то и делают».

В комментариях под видеозаписью люди выражают свое возмущение.


Мнение

Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас