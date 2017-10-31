«Валят древесину на кладбище, ничего святого!» 17 31.10.2017, 21:22

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Перед Дзядами жительница Гомеля посетила кладбище и ужаснулась.

На видео, сделанном Валентиной Цупиковой, показанные кладбище в деревне Долголесье Гомельского района. Об увиденном женщина сообщила Belsat.eu.

Прямо на месте захоронений ведется заготовка леса.

«Люди уже дошли до такого, что уже кресты повалены, могилы все разрушены, ограждения разобраны. А заготавливают древесину, так как здесь такой чистый лес, не поврежден короедом. Ничего святого! Где сельский совет, где что?», – комментирует женщина.

Валентина Цупикова резюмирует: «Что хотят, то и делают».

В комментариях под видеозаписью люди выражают свое возмущение.