В Турции арестовали сотрудника консульства США 5.10.2017, 7:34

Его подозревают в причастности к попытке госпереворота.

В Турции арестован сотрудник Генерального консульства США в Стамбуле по подозрению в связях с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти страны обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает агентство Anadolu (перевод – gordonua.com).

Арестованный Метин Топуз якобы установил контакты с полицейскими чиновниками, которые были связаны с организацией Гюлена. Кроме того Топуза подозревают в связи со сбежавшим в Европу после неудачной попытки переворота экс-прокурором Зекерией Озом.

Топузу уже предъявили обвинения в шпионаже и преступлениях против конституционного порядка Турции.

В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов.

По состоянию на май 2017 года арестовано более 50 тыс. человек, подозреваемых в организации мятежа.

Власти Турции утверждают, что к попытке переворота причастен проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.