Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров 3 5.10.2017, 8:50

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Антон Геращенко

Украина заинтересована в том, чтобы по соседству с ней была не диктатура, а свободная и демократическая Беларусь.

Антон Геращенко - один из самых интересных людей в украинской политике. Депутат Верховной Рады Украины, советник министра внутренних дел страны Арсена Авакова, основатель нашумевшего сайта «Миротворец» с базой данной о сепаратистах и агентах Кремля.

Уже в 23 года Антон Геращенко стал депутатом Харьковского горсовета. Сейчас ему 38 лет, но он по-прежнему скромно называет себя «начинающим политиком».

«Я как начинающий украинский политик мечтаю о том, чтобы белорусский народ избрал себе демократическое правительство, которое дружило бы с нашей страной, стремилось быть ближе к Европейскому Союзу, и в конечном итоге люди получали бы большие доходы, были бы более счастливы, чем сейчас», - заявил народный депутат в интервью главному редактору сайта Charter97.org Наталье Радиной.

- Антон, в первую очередь могли бы вы рассказать, какова сегодня реальная социально-экономическая ситуация в Украине? Ведь многие белорусы сегодня смотрят российское ТВ, а там одна ложь.

- Социально-экономическая ситуация непростая, так как у нас забрано 15% территории, на ней находилось примерно 1/3 тяжелой промышленности, потеряна значительная часть поступлений от экспорта. Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. А Российская Федерация - это значительная часть рынка сбыта наших товаров. Сейчас они отказываются от украинских товаров и строят газопровод в обход Украины, чтобы не платить нам за транзит. Уже проложили одну ветку по Балтийскому морю, прокладывают вторую и начинают строительство вокруг Украины по Черному морю.

К сожалению, европейские страны не блокируют этот процесс. Отдельные круги в Германии, например, поддерживают экономические связи с Россией, не понимая, что, если не помогать нам вернуть нашу территориальную целостность, это только будет стимулировать Российскую Федерацию к дальнейшим территориальным захватам. Например, РФ может захватить Беларусь или Прибалтику. Правда, Беларусь и так фактически находится под российским протекторатом.

С другой стороны, у нас открыт доступ к европейскому рынку, но украинские компании не очень активно этим пользуются. Недавно я был в Италии и в книжном магазине моя жена купила книгу «О вкусной и здоровой пище» на итальянском и английском языках, которая издана в Харькове, причем моими друзьями. Я позвоним им и сказал: «Вы молодцы!» А они ответили, что уже 8 лет работают для Евросоюза и печатают то, что присылают из Германии или Италии. То есть для Украины открыта Европа - пожалуйста, работайте! Но не все это умеют, не все это могут.

У нас до сих пор очень тяжелая ситуация в банковской сфере. До 2008 года украинская банковская сфера работала так: под 4-5% брали кредит в Европе и под 15% выдавали в Украине и считали, что все замечательно. В «ПриватБанке», например, кредиты выдавали просто по паспорту. Приходишь, показываешь копию паспорта и тебе выдают автомобиль Daewoo стоимостью 10 тысяч долларов. Эти кредиты были пустыми. Люди, когда начался кризис, отказывались от этого всего. Многие украинские банки перестали выполнять свои обязательства. В итоге иностранные банки, которые приходили сюда с радостью, которые считали Украину развивающимся рынком, перестали сюда приходить. Кстати, если хотите, можем сейчас со мной пойти на презентацию проекта бюджета Украины на 2018 год. У нас проблема с банковским сектором. Очень высокая ставка на кредиты для коммерческих организаций - 24-25%. Бизнес не может развиваться при таких процентах.

Мы выбрали путь отказа от связей с Российской Федерацией. Но полностью отвязаться не удается. Мы до сих пор потребляем бензин, который сделан в Беларуси, но из российской нефти. Больше половины украинского бензина — это белорусский бензин из российской нефти. Уже два года мы не покупаем газ у России, а покупаем в Европе дороже. Например, удобрение, которое производится из европейского газа на наших заводах, получается гораздо дороже, чем российское из дешевого газа. Очень много экономических проблем такого рода. Хотите жить без России, значит, вам придется платить больше.

Но Прибалтика и Польша отказались от России 25 лет назад, сейчас живут успешно, развиваются и без этой зависимости идут вперед. Кстати, только что я встречался с другом, депутатом эстонского парламента, мы проходили мимо Верховной Рады и я его спросил: «Видишь, у нас тут митинги, пикеты. У вас бывает такое?» Он говорит: «Было пару лет назад. Бастовали фермеры, которые возмущались, что Эстония поддержала санкции против России, и из-за ответных мер они не могут продавать туда молочные продукты. Но сейчас такой проблемы нет. Мы продаем наш сыр и другие молочные продукты в Китай и Японию, каждый день туда летают самолеты, и производство молочной продукции растет, как на дрожжах, потому что мы работаем на весь мир». Вот и все. Поэтому бояться не надо.

Но в целом очень тяжелая ситуация с энергетикой. Часть украинских электростанций работали на угле, который производился на Донбассе - это антрацитовая группа угля. Вместо того, чтобы за эти три года переоборудовать блоки под потребление газовых марок угля, которые у нас есть. Наконец, месяц назад пришел первый корабль с углем из Америки, хотя еще в 2014 году были контракты и привозили антрацитовый уголь из ЮАР.

У нас также большая проблема с оборонно-промышленным комплексом. Часть оборонных предприятий Украины привязаны к Российской Федерации. Например, завод «Мотор Сич», на котором работают 15 тысяч человек. Там производят двигатели для вертолетов, которые собираются в России. Мы с 2014 года перестали продавать эти двигатели в Россию из-за санкций, но рынка сбыта для них нет.

- Но ведь есть удачные примеры реформ. Вы являетесь советником министра внутренних дел. Что удалось и чего не удалось сделать в реформе МВД?

- В этой реформе сделано очень многое. Когда недавно президент Украины на форуме ЕС сказал, что проведено 140 или 150 реформ, многие подвергли его критике, мол, все это не правда. Я в этом случае привожу простой пример. Когда у меня был эфир на ток-шоу «Народ против» и там обсуждался вопрос, что такое реформа МВД, я показал несколько скриншотов. Вот статья «Замена прав в Украине 2017: Следственный эксперимент». Люди решили узнать, как будет осуществляться замена водительских прав в Украине. Раньше это был чрезвычайно коррупционный процесс. И вот они пишут: «Подходим к окошку сервисного центра со всеми необходимыми документами, распечатываем анкету, ставим подпись, получаем квитанцию замены — 201 гривна, сразу же обрабатывается и наносится фотография. Замена прав заняла не более 20 минут, обошлась без толкотни в очередях».

Это реформа? Да. Так вот, мы сделали 150 таких реформ в разных сферах. Мы открыли реестр для предпринимателей, где каждый может посмотреть у кого какая фирма. Раньше приходил мошенник, говорил: у меня три фирмы, я миллионер. А сейчас заходишь, смотришь: банкрот, банкрот, банкрот. В борьбе с коррупцией мы провели такое количество реформ, что уже впереди планеты всей. Каждый украинский чиновник, вплоть до депутата местного Совета, должен декларировать свое имущество. В интернете 1,5 млн деклараций чиновников. Такого ни в одной стране мира нет.

Мы создали огромное количество реформ, просто у нас имеет место огромная «рука» Москвы, крупные медиа, принадлежащие людям, сбежавшим в Россию, и оппозиция, уничтожающая все на своем пути. Люди готовы делить все только на черное и белое лишь бы не признавать что-то хорошее. Это страшная беда.

- Есть такое понятие «самоисполняющееся пророчество».

- Да. Если ты будешь говорить «плохо-плохо-плохо», то все будет плохо. Есть рейтинг борьбы с коррупцией, Украина находится на 132 месте в мире. Когда постоянно говорят о том, что все плохо, то и все думают, что действительно все очень плохо.

Я приведу пример. На этом же ток-шоу, когда зашел разговор о том, что милиция работает плохо, я сделал следующее. Есть такая фирма «Чумак», которая делает кетчупы. Прямо в эфире я позвонил ее директору, шведу Карлу Стурену. Он приехал в Украину в 1994 году. По громкой связи я спросил: «Как работает украинская полиция?». Он ответил: «Очень хорошо». Человек 23 года работает в Украине, имеет свой бизнес и ему есть, с чем сравнивать. Он видел 10 министров внутренних дел и 15 начальников полиции.

При этом мы не идеальные. Что происходит? У нас ряд телеканалов принадлежат людям, которые обвиняются в убийствах на Майдане. Они живут в Москве, их телеканалы работают, записаны на какие-то офшорные кампании. Любая мелочь, которая происходит в полиции, сразу же превращается в невероятные вещи. Хорошее не замечается, плохое увеличивается. Пример. В прошлом году в Николаеве горстка мажоров устроила страшный скандал, избивали людей и так далее. Пришли патрульные полицейские, которых мы недавно наняли на работу, и не сделали то, что должны были сделать. В итоге был скандал на тему, что «милиция ничего не делает, у нас все неправильно, мы все делаем плохо».

- Давайте перейдем к международной политике. В связи с недавно прошедшими масштабными белорусско-российскими учениями «Запад-2017» можно ли считать Беларусь «региональным донором безопасности», как утверждает белорусский МИД?

- Для нас существуют белорусский народ, белорусские власти и влияние России на Беларусь. Белорусский народ однозначно дружественный народу Украины, и белорусский народ хочет жить с нами в мире и спокойствии. Белорусское государство же сейчас очень зависимо от России — политически и экономически. Мне говорили, что многие сотрудники белорусских спецслужб очень тесно связаны с российскими спецслужбами и Министерством обороны РФ, то есть страна не является по настоящему независимой. Независимое государство может проводить любую внешнюю или внутреннюю политику, не озираясь ни на кого. Или же, если оглядываясь, как страны Евросоюза, то по общему договору, который все обязаны соблюдать.

Поэтому учения «Запад-2017», на мой взгляд, проводились для того, чтобы Россия показала всему миру, что Беларусь — это их вассал, и белорусы будут вынуждены выполнять то, что говорит Россия. С другой стороны, есть договор между Беларусью и Россией в области совместной системы противовоздушной обороны. Из того, что я вижу, Лукашенко, конечно, хотел бы уйти подальше от России, потому что устал быть зависимым. Когда в России принимают то или иное решение, он обязан его выполнять, как мальчик на побегушках. Но белорусская экономика очень сильно зависима от российской, к тому же политически Лукашенко «побил горшки» с Европой еще в середине 1990-ых годов, когда Беларусь была исключена из Совета Европы и так далее. Насколько я понял, сейчас он снова хочет восстановить свои отношения с Европой. В конце концов, будущее там, но Россия не дает делать это в полной мере, и учения «Запад-2017» возвращают Лукашенко в подчинение Кремлю.

- Проблема состоит также в нежелании Лукашенко проводить политические реформы.

- Лукашенко не хочет их проводить, потому что боится потерять власть. Но вы действительно думаете, что если бы выборы были свободными, в стране что-то изменилось?

- Да. У него рейтинг 10%. Вы [украинские власти] в это не хотите верить. Парадоксально, но в стране победившей демократии Лукашенко остается самым популярным иностранным политиком.

- В Революции Достоинства принимали участие 3-4% граждан Украины. На всех Майданах вместе взятых было максимум 1,5 млн человек, а людей гораздо больше. По нашим соцопросам, треть граждан считают Революцию Достоинства переворотом. У нас треть людей считает, что с Россией надо жить в дружбе, Лукашенко считают хорошим политиком, потому что там дороги лучше, а у людей большая занятость.

Но при этом Беларусь зависит от России. Если перекрыть краник нефти или чего другого, то Беларусь будет в кризисе, это очевидно. Белорусам есть что сравнивать: с одной стороны Украина, которая застряла в 1990-х, а с другой Польша, которая развивается семимильными шагами и становится мощнейшей региональной экономикой. Я бываю регулярно в Польше и это вижу. Но Польша прошла другим путем, потому что там другие избиратели, они не хотели видеть у себя диктатора Лукашенко. У них Лех Валенса был с такими задатками, и они не оставили его на своем посту. Польские избиратели тотально не приемлют коррупции, а белорусам и украинцам начхать на это. Как у нас говорят: «Мы за Европу, но чтобы был кум, который мог бы все порешать».

- Не думаю, что украинцам и белорусам нравится жить в коррумпированных государствах. Но перейдем к другому вопросу. Есть ли у вас какая-нибудь новая информация про украинского активиста, который был похищен в Беларуси в результате совместной операции белорусских и российских спецслужб?

- Думаю, речь идет о желании какого-то высокого чина краснодарского ФСБ получить все звезды на погоны. То есть существует в российской ФСБ какой-то Вася. Приходят к нему сотрудники и говорят: «Вот в интернете какой-то Павел Гриб пишет, что Россия плохая. Наша девушка, секретный агент ведет с ним любовную переписку. Давайте сделаем невероятную спецоперацию!» Сделали. Выманили мальчика в Гомель, где его похитили, привезли в Россию. Вы помните, что четыре дня была тишина, никто не комментировал. Я думаю, что в Москве сами были в шоке от этого и не знали, что делать. Или его отпустить, но тогда будет история, мальчика-украинца покажут по всем каналам, или его закрыть, потому что формально уголовное дело еще не начали.

Кстати, когда я призывал фиксировать имена всех российский летчиков, которые в Сирии бомбили мирных людей, и документировать эти преступления для Международного трибунала, в нашу прокуратуру пришел официальный запрос из России — мол, надо опросить Геращенко и все такое.

Я не думаю, что арест в Беларуси Павла Гриба - это какая-то многоходовая комбинация. Я знаю, как развивалась история с Надеждой Савченко. Тоже самое. Когда Савченко попала в плен, ее были готовы обменять. Но тут же наши журналисты начали писать, что это великий человек, вертолетчица, была в Ираке, герой страны. Хорошо, взяли ее в Россию и начали раскручивать, пытались вербовать, потом поняли, что таких не вербуют. Тогда решили сделать из нее «информационную бомбу» - раскрутить, сделать Героем Украины и манипулировать.

- Учитывая опыт с Савченко, есть ли шансы на освобождение у Павла Гриба? И как скоро это произойдет?

- Я думаю, что его включат в систему обмена. Русские ведут гибридную войну против нашей страны и используют разные способы внедрения в сознание наших людей. Представьте Савченко, девушку, никогда ничего не достигавшую, с огромными амбициями. Суды над украинскими политзаключенными в России раньше не транслировались по телевидению. У нее же были прямые эфиры на весь мир, показывалось, как она сидит за решеткой, поет гимн Украины. Почему на десятках других судов этого не было? Здесь же были полные залы. Объясняю — Савченко внедряли в сознание людей. Потом была проведена уникальнейшая спецоперация. Кто-то должен был генерала получить.

Принятие «закона Савченко» - это вообще была песня. Надежда Савченко написала письмо Юлии Тимошенко. Написала, что предлагает год отсидки в СИЗО засчитывать за два года отсидки в тюрьме. Аплодисменты! Принимают. И ваш покорный слуга, молодой депутат тоже за это голосует. Потом ситуация: выходят из тюрем уголовники, причем, как правило, сидели в СИЗО осужденные за тяжелые преступления. Они совершают новые преступления. Более 60 убийств было совершено людьми, которые вышли, сотни грабежей, разбоев, тысячи краж.

Я добился отмены этой глупости. Уже сама Тимошенко потом спрашивала: «Что это было вообще?». А это была российская операция. Какой смысл? Смысл очень простой — ухудшение криминогенной ситуации в Украине и общественное недовольство. Есть такой замечательный фильм «Ликвидация». Помните, маршала Жукова надо скомпрометировать тем, что на улицах Одессы уголовники будут безнаказанно совершать преступления? Тогда маршал собрал 150 смершевцев и сказал: «Ребята, идете и стреляете всех». Все!

Я сам как-то у Савченко спросил: «А как ты, такая гениальная девушка, издала такой закон?». Вам, как политзаключенной, будет понятен ее ответ. Она сказала: «Меня возили в бобике по судам, со мной постоянно возили заключенных по этапу, и они говорили, что Путин хороший человек, скоро такой закон примет, что день в СИЗО будет считаться за два дня отсидки. Я послушала и письмо Тимошенко написала. Потом вызвала своего адвоката».

Сейчас Надежда написала книгу. Книга такая примерно: «Напилася я пьяна и валялась в кустах. Мимо проезжал подполковник и достал меня из кустов: ах ты такая-сякая, зачем ты пьешь? А я виновата только в том, что была в форме, они все сволочи пили и валялись по кустам». Когда из нее начали лепить героиню, я никогда не кричал «Слава Савченко!». Михаила Саакашвили разок похвалил, за что теперь страдаю.

Когда Надежда вышла, у нее президентский рейтинг был 33% - на первом месте. Сейчас она уже никто, но всегда была марионеткой Медведчука, тот хотел ее раскрутить и использовать как агента для «примирения» Донбасса с Украиной, но такие агенты быстро палятся.

- Вы упомянули Михаила Саакашвили. Что его ожидает в Украине? Сейчас он «гастролирует» по вашим городам.

- Я был среди тех, кто сказал: «Товарищи, не трогайте Саакашвили. Он сам себя спалит». Тех условий, которые были в Грузии в 2003 году, сейчас нет. В Грузии многие люди во главе с Саакашвили организовали Революцию роз. Он был олигархом, потом мальчиком, которого привели к власти. Он всех обманул и послал на фиг. Установил диктатуру, начал заниматься беспределом. Петр Алексеевич Порошенко решил с ним поиграть, использовав его против своих врагов - Коломойского, Яценюка, Авакова, а в итоге тот теперь мочит его самого.

- Какая сейчас политическая ситуация в стране накануне парламентских выборов? Какие прогнозы? Сохранит ли власть правящая коалиция?

- Правящая коалиция никуда не денется, нет серьезных изменений позиций, других серьезных игроков нет.

Конечно, итог выборов никто предвидеть не может. Надо еще учитывать, что у нас продажные медиа. У вас все государственные, а у нас все продажные. Но оснований для досрочных парламентских выборов нет, выборы пройдут по плану в 2019 году. Парламент худо-бедно работает. Конечная проблема основана на вселенском тезисе — каждый избиратель достоин своей власти. Вы считаете, что белорусский народ достоин лучшего человека, чем Лукашенко?

- Конечно!

- Тогда пусть изберут другого.

- В Беларуси 23 года фальсифицируются выборы. Правоохранительных органов в семь раз больше, чем было в СССР. А что, Польша в 1985 году была достойна предыдущего правительства, а в 1989 нет? Есть и международный фактор.

- Да. Есть факторы. Но, как только ослабло влияние СССР, польский народ сказал: «Do widzenia!»

- Кстати, в Польше в 1980 году оппозиция была сильней, чем в 1989-м.

- Вы историю знаете лучше меня. Но я скажу. Если бы в 1980 году Войцех Ярузельский не ввел военное положение, то было бы, как в августе 1968 года. Исторически польский народ всегда боролся, начиная со Сталина.

Я как начинающий украинский политик мечтаю о том, чтобы белорусский народ избрал себе демократическое правительство, которое дружило бы с нашей страной, стремилось быть ближе к Европейскому Союзу и в конечном итоге люди получали бы большие доходы, были бы более счастливы, чем сейчас. Искренне этого хочу. И рано или поздно так произойдет.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают», - сказал Александр Кушнер. Нам хочется выпрыгнуть вперед, и это произойдет, если появится сильный лидер, ориентированный на процветание в стране или если народ сможет выделить группу лидеров, способных это сделать.