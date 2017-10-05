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«Погоня» по дороге в Молодечно

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  • 5.10.2017, 16:06
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Что можно увидеть в частных домах, стилизованных под дворцы, в Западной Беларуси.

Интересное дорожное наблюдение опубликовал в «Фейсбуке» журналист из Гродно Анджей Почобут:

«Когда я недавно ездил в Молодечно, по дороге я встречал частные здания, стилизованные под средневековые дворцы. В одном из них было кафе.

Первым, что бросилось в глаза сразу после входа, была «Погоня».

Неудивительно, что эти районы Путин и Лукашенко объявили своим врагом и провели их «пацификацию» на маневрах «Запад 2017 года».

Фото: Анджей Почобут

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