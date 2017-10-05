Фотофакт: Под Речицей опрокинулся набитый доверху картошкой «Мерседес» 5.10.2017, 18:17

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Женщина везла картошку на продажу в Гомель.

ДТП произошло сегодня, 5 октября, примерно в 12.20 на участке автодороги М10 в Речицком районе.

Женщина за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz с пассажиром возвращались в Гомель со стороны Речицы. В салоне находились мешки с картошкой, которая была куплена в Речицком районе и предназначалась для продажи на ярмарке в Гомеле.

Примерно в трех километрах после кафе "Надежда" у автомобиля, скорее всего из-за перегруза, на ходу лопнуло заднее левое колесо. Машину начало носить по дороге, она съехала в кювет и перевернулась, сообщает Progomel.

Женщину на водительском месте придавило картошкой и элементами кузова. Выбраться ей помогли проезжавшие по трассе водители. Всего остановилось около 8 автолюбителей. Мужчина-пассажир не пострадал и покинул Mercedes самостоятельно.

"Не понимаю, откуда столько земли с картошки, - рассказала находившаяся в шоковом состоянии гомельчанка. - Сегодня еще ребенка из садика забирать (женщина - мать-одиночка. - Прим.), а тут такое. Хотела немного заработать. Когда лопнуло колесо, бус начало носить из стороны в сторону. Старалась держаться правой обочины, чтобы не вылететь на "встречку". Когда передними колесами выехала на землю, авто перевернулось".

По фото видно, что сразу же после опрокидывания лопнуло ветровое стекло, а микроавтобус буквально пропахал землю. Отсюда и большое количество песка в салоне.