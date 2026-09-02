Украина станет частью оборонного союза Европы 2.09.2026, 3:00

2,842

Киев войдет в новую группу высокого уровня.

Украину привлекут к поиску решений для укрепления оборонных возможностей Европы. Она войдет в новую группу высокого уровня, которая приступит к работе через несколько дней, сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. В рабочую группу войдут высокопоставленные политики и военные из стран Евросоюза, Великобритании и Украины, объявила глава европейской дипломатии по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в ирландском Уиклоу в понедельник, 1 сентября.

Корреспондентка DW спросила Каллас, кто именно будет представлять Украину в новой группе, напомнив, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров был привлечен Италией в качестве консультанта по вопросам обороны.

Каллас пока не назвала украинского представителя или представителей, подчеркнув, что полный состав группы будет представлен на следующей неделе. При этом она отметила большой интерес к участию в новой инициативе и указала, что группа должна выйти за рамки институционального мышления и учитывать в том числе идеи, поступающие от частных оборонных компаний.

Верховная представительница ЕС по внешней политике и вопросам безопасности напомнила, что большинство стран Евросоюза одновременно являются членами НАТО, однако в обычных оборонных возможностях альянса сохраняются пробелы, которые европейским странам необходимо восполнить. При этом, по ее словам, Европа до сих пор действовала слишком медленно, несмотря на растущий уровень угроз.

Задачей новой группы станет поиск конкретных решений, которые позволят восполнить пробелы в оборонных возможностях в максимально короткие сроки и наиболее эффективным способом. «Именно поэтому мы также включаем в нее Украину, поскольку у нее большой опыт», - пояснила Кая Каллас. Рекомендации группы будут адресованы как странам, так и институтам.

Ранее на той же пресс-конференции Каллас назвала Украину «мировым лидером в области инноваций на поле боя». По ее словам, между украинскими и европейскими оборонными компаниями уже существует более 120 партнерств, а дальнейшая интеграция оборонной промышленности Украины и ЕС отвечает интересам обеих сторон.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com