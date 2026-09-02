Трамп поставил Иран на автопилот 3 2.09.2026, 6:42

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Дональд Трамп

Следующими в повестке Вашингтона могут оказаться Россия, Куба и Северная Корея.

США нанесли удар по иранским позициям, откуда Тегеран готовился запустить ракеты с минами в сторону Ормузского пролива. Иран ответил несколькими ракетами, которые, по имеющимся данным, не причинили ущерба. Однако, по мнению обозревателя Джеймса Джея Карафано, этот обмен ударами может быть лишь частью более долгой стратегии президента США 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон намерен сохранять военное и экономическое давление на Тегеран до тех пор, пока Иран не согласится на условия США. «Белый дом, похоже, готов поставить военное и экономическое давление на автопилот», — пишет Карафано.

Трамп больше не ориентируется исключительно на ближайшие политические последствия и готов продолжать противостояние с Ираном в течение оставшегося срока своего президентства.

При этом внимание Вашингтона может вскоре переключиться на другие направления. Среди потенциальных целей автор называет Россию, Венесуэлу, Кубу и Северную Корею. Отдельно упоминаются Западные Балканы, страны Африки и Южного Кавказа.

Карафано выделяет несколько принципов внешней политики Трампа: сокращение числа конфликтов, устранение угроз до их перерастания в масштабные кризисы, расширение доступа США к стратегическим ресурсам и вытеснение соперников из регионов, где они усиливают влияние.

В отношении России, Вашингтон будет добиваться завершения войны в Украине. Одновременно США могут активнее продвигать Авраамовы соглашения на Ближнем Востоке».

«Кто знает, куда Трамп направит свое внимание следующим?» — задается вопросом автор. Противникам США не стоит рассчитывать, что Иран надолго свяжет руки американскому президенту.

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