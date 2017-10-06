Ольга Николайчик: Беларусь держится на солидарности 1 6.10.2017, 14:59

ФОТО: «БЕЛСАТ»

Освобождение Игоря Комлика – не широкий жест и человеческий поступок диктатора, а вынужденные меры.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, комментируя освобождение главного бухгалтера независимого профсоюза РЭП Игоря Комлика:

- Вас знают как человека, который активно принимает участие в различных акциях солидарности, пишет письма политзаключенным. 1 октября на свободу вышел главный бухгалтер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик. Как вы думаете, помогла ли солидарность простых белорусов, международных организаций и независимых СМИ?

- Безусловно помогла! Особенно была важна поддержка международной профсоюзной общественности, ведь это дело было чистой воды политическим. Очень радует, что солидарность была такой массовой и повсеместной. Все это происходило во время военных учений «Запад-2017». Россияне увидели, что белорусы могут быть солидарными, готовы защищать своих патриотов.

Игорь Комлик – настоящий профсоюзный лидер, в самом лучшем понимании этого слова. Патриот своей страны, прекрасно знает белорусский язык, хорошо ориентируется в политической ситуации, отличный игрок на политическом поле Беларуси. Хоть он и не совсем молодой человек, но его можно назвать молодым политиком, политиком новой генерации, настоящий интеллектуал и хороший человек. У нас с ним просто прекрасные отношения.

Cолидарность помогла в освобождении Игоря Комлика и показала, что Лукашенко слаб. Поймите, это освобождение – не широкий жест и человеческий поступок диктатора, а вынужденные меры.

- Многие люди думают: «что я могу сделать для солидарности, я простой человек, не медийная персона». Хороший ли это подход? Что может сделать простой человек для солидарности?

- Сегодня каждый человек умеет читать и писать. Самый обычный сантехник, обычная продавщица в продуктовом магазине – у всех есть смартфоны, у всех есть компьютеры. Люди видят, что посадили в тюрьму Игоря Комлика, посадили того, выпустили этого. Нужно интересоваться тем, что происходит в стране, каждый человек может отправить письмо или открытку. Когда их приходит не одна-две, а сотни, власти не смогут просто взять и выкинуть эти письма, ведь это будет прецендент. Это и есть настоящая солидарность.

Главная задача создания независимых профсоюзов – солидарность в масштабах целой страны. Это не работает так, что сидел Игорь Комлик в кабинете один, а теперь сидит за решеткой один. Профсоюзы не для этого создаются. Профсоюз РЭП сумел объединить людей в условиях диктатуры, поэтому власти испугались и были вынуждены изолировать его лидеров. А мы взяли и поддержали их. Беларусь держится на солидарности. Так должно и быть!