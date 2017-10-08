Как 17-летний пинчанин на равных мерился силой со взрослыми богатырями 8.10.2017, 22:19

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Андрей Самостиюк (слева) - самый молодой участник шоу

Фото: media-polesye

Студент Полесского госуниверситета Андрей Самостиюк принял участие в шоу, в котором сразились маститые атлеты.

Силовая площадка была организована в Пинске на день города на площади Ленина. На ней рельефные парни и девушки показывали различные упражнения с цепями и кувалдами, демонстрировали необычные трюки, пишет сайт media-polesye.by.

Одним из элементов шоу-программы было прохождение силовой полосы препятствий. Участнику необходимо было одной рукой раскидать в стороны металлические трубы и забросить в «бассейн» несколько тяжёлых цепей. Вес каждой трубы составлял 20 кг, а цепи – 40 кг. Победителем признавался атлет, быстрее всех преодолевший полосу.

Попробовать свои силы в конкурсе решили наравне с Павлом Зубриновым, руководитель агентства Zubrinov, и байкерами из Минска решились и пинчане. Самым юным участником стал 17-летний пинчанин Андрей Самостиюк - он показал один из лучших результатов.

Андрей рассказал о себе, что учится в Полесском государственном университете на факультете «Здоровый образ жизни», занимается на турниках, ходит в тренажёрный зал, участвует в соревнованиях по стрит-воркауту.