В Барановичах ищут директора со знанием китайского языка за $133 в месяц 24 10.11.2017, 16:59

5,124

Столько же предлагают грузчику.

Среди 999 ноябрьских вакансий с предложениями работы в Барановичах не было обнаружено ни одной с зарплатой превышающей 807 рублей ($400), сообщает nn.by.

Зато на другом полюсе списка вакансий было куда больше, а антирекордом можно считать предложение должности директора со знанием китайского языка с зарплатой в 265 рублей в ООО «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника». Столько же в Барановичах предлагают грузчику в ОАО «Общепит «Школьник» и водителю электротележки третьего разряда.

ООО «ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника» это созданное в прошлом году совместное белорусско-китайское предприятие по ремонту подвижного состава железной дороги. Журналистам не удалось дозвониться сегодня офис компании, чтобы узнать, заполнена ли уже вакантная должность директора.

На сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома на 8 ноября было размещено 999 предложений о работе. Из них в 238 предлагали зарплату в 300 рублей ($150) и ниже.