Ученые создали новый проект по заселению Марса 11.11.2017, 10:40

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Проект называется «Шервудский лес».

Учёные разработали новый уникальный проект по заселению Марса. Он представляет из собой здания, напоминающие деревья, то есть с куполом над поверхностью красной планеты и с корневой системой тоннелей под землёй, пишут «Аспекты».

Этот проект получил название «Redwood Forest», или в переводе на русский язык «Шервудский лес», как в легенде про Робин Гуда, в которой лес защищал благородных разбойников.

Согласно разработанной специалистами идеи, этот марсианский лес должен хорошо защитить, а также прокормить колонизаторов и на Марсе. Проект гласит, что часть здания будет возвышаться над землёй и иметь форму купола. А часть здания будет находится под поверхностью красной планеты и иметь систему тоннелей. Вместе коронообразный купол и корнеобразные тоннели будут напоминать дерево, а такой город будет напоминать целый лес.

Всего одно такое здание будет вмещать в себя минимум десять тысяч колонизаторов Марса. Исследователи также уверенны, что такая система зданий позволит людям выращивать растения, разводить различных животных и рыбу. В этом им должны помочь ресурсы красной планеты, о которых, кстати, известно не так уж и много.

Создатели проекта «Шервудский лес» уверенны, что их «детище» пригодится не только на Марсе, но и на нашей планете Земля, в её густонаселённых регионах.