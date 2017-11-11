Как бороться с «принудиловкой» 19 11.11.2017, 12:43

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Почему тысячи людей в Гомельской области отправились убирать лён?

Зампредседателя профкома РЭП Гомеля Андрей Стрижак прокоментировал praca-by.info феномен гомельской работоспособности.

– Разве можно назвать принудительным трудом отправку на лён? В поле выехали сотни, если не тысячи людей; никто их не загонял в автобусы и на поле никто не стоял над ними с кнутом. Выходит, уборка льна была добровольной?

– Трудно представить, как работники бюджетной сферы могут отказаться. Учителей, преподавателей, техперсонал школ отправляют на лён в так называемом «добровольно-принудительном» порядке. Отказаться можно, но фактически это означает, что у вас большой шанс не продления контракта. Есть информация о людях, которые после отказа ехать на уборку льна руководство вынуждало уволиться «по собственному желанию».

– Но увольнялись единицы; а большинство не воспринимало сельхозработы как нарушение своих трудовых и гражданских прав. Почему?

– Полагаю, что это связано с низкой правовой культурой. Учитель, который находится в постоянном контакте с детьми, который прививает детям общечеловеческие ценности, сам же демонстрирует, что этими ценностями можно пренебречь.

– Что можно сказать о правовой стороне вопроса?

– Каждый подобный выезд, как несовершеннолетних, так и взрослых, должен сопровождаться комплексом мер: охраной труда и здоровья, горячим питанием… Но начальство этим не озадачивается. Никто не вправе принудить вас выполнять работу, не предусмотренную вам по должности. По каждому такому факту можно проводить разбирательство с привлечением прокуратуры и департамента по труду.

– Посылали ли в этом году на такие работы детей?

– Про Гомельскую область такой информации нет. Трагическая гибель Виктории Попчени в Молодечно и последовавшая за этим адвокативная кампания профсоюза РЭП убедила представителей администрации в том, что детям на поле не место.

– Почему никто из якобы недовольных уборкой льна не стал протестовать, не обратился за помощью?

– И в профсоюз РЭП, и в СМИ обращались «сборщики льна»: отправляли фотографии, описывали свое возмущение. Но вот на предложение открыто выступить в защиту своих прав с помощью профсоюза РЭП – или хотя бы дать не анонимный комментарий для прессы – пока все как один отвечали отказом.

Люди, которые соглашаются на принудительный труд, а потом жалуются в комментариях на то, что их никто не защищает, сами не готовы защищать себя.

– Как можно противостоять этим «добровольно-принудительным» работам?

– Противостояние беспределу нанимателя – это вопрос личного мужества каждого. С теми, кто хочет туда ехать, ничего сделать нельзя. Особенно огорчает молодое поколение, которое копирует рабское поведение своих родителей. Я могу понять комсомольцев 70-х, головы которых забивались пропагандой. Но почему молодые люди, которые могут прочесть все о Советском союзе, битвах за урожай и трудовых лагерях, едут на поле и говорят про достижения Октябрьской революции? Загадка.

– Какие вы можете дать советы тем, кого отправляют на принудительные работы и кто готов отстаивать свои права?

– Требуйте официального приказа о направлении вас на сельхозработы. Не едьте никуда без письменного распоряжения! Требуйте обеспечить вас спецодеждой и перчатками. Как правило, наниматель будет рапортовать о том, что он отправил «добровольцев». Но вы никуда добровольно не соглашались ехать. Если наниматель в ответ предлагает написать заявление об увольнении по собственному желанию – не пишите. Ваша обязанность – работать согласно должностной инструкции, в которой нет ничего об уборке льна.

Если наниматель предлагает уволиться по соглашению сторон – отказывайтесь. Все разговоры с начальством записывайте на диктофон, так как эти предложения вам уволиться – вопиющее нарушение. Наниматели не любят, когда их грубые нарушения становятся общеизвестными. В любом случае, если вы решили отстаивать свои права – вступайте в профсоюз РЭП. Мы оказываем юридическую помощь всем членам профсоюза, вместе отстаиваем ваши права и рассказываем о нарушении ваших прав в СМИ. Опыт показывает, что под страхом огласки наниматель смягчает свою позицию.