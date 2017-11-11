Brutto выпускают концертное видео своего выступления в Минске 11.11.2017, 19:58

Лучшие моменты концерта белорусских рок-музыкантов можно будет увидеть на большом экране.

Белорусская рок-группа Brutto анонсировала выход видео-версии концерта на Minsk-Arena, который состоялся 8 марта 2017 года. Музыканты заявили, что видео-версия появится уже на следующей неделе.

Напомним, Brutto выступили в Минске 8 марта 2017 года. 15-тысячная «Минск-Арена» была заполнена практически полностью. На концерт люди пришли с бело-красно-белыми флагами. Тысячи людей скандировали «Жыве Беларусь!».