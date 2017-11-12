Тренер бронзового призера ЧМ по каратэ: За нами стоят «Погоня» и наши предки 1 12.11.2017, 15:13

Арцём Леончык

Фота: Ірына Арахоўская

Белорусский подросток Артем Леончик завоевал третье место на чемпионате в Испании.

На Молодежный чемпионат мира по каратэ в Испании отправились 33 белоруса в разных категориях, для Беларуси медаль получил только Артем Леончик. Пятнадцатилетний парень привез бронзу без финансовой поддержки государства, сообщает «Белсат».

Поездку на чемпионат Федерация спорта оплатила только членам государственных клубов. За рубежом спортсменам пришлось сильно экономить на комфорте. Все затраты взял на себя частный клуб «Волат», членом которого является парень.

После возвращения домой клуб устроил вечеринку в честь Артема и его тренера Виталия Рака, который сопровождал парня на турнире. Тренер рассказал, что клуб финансирует поездки на соревнования за собственные средства, которые зарабатывает на платных занятиях.

В «Волате» дети, которые показывают результаты, занимаются бесплатно.

«Для прогресса нужно бороться с сильнейшими, поэтому мы стараемся чаще вывозить детей на международные соревнования», – рассказывает тренер.

«Волат» – клуб с белорусской символикой, стены залов отделаны орнаментом, а на клубной атрибутике – изображение погони и бело-красно-белого флага.

«Мы белорусский клуб и специально строили нашу деятельность через эту призму. Когда мы выходим на татами – понимаем, что за нами стоит не только команда, но и родина, Погоня, наши предки», – объясняет такой выбор Виталий Рак.

Невысокие результаты Беларуси в спорте тренер объясняет тем, что «спорт – не сельское хозяйство».

«Если ты построишь много спортивных дворцов, это не значит, что будет много хороших результатов. В спорте, как и в других областях, мы отстаем от современного мира. Поэтому и результаты у нас не такие хорошие. Нужны новые методики и подходы», – говорит Виталий.

На Чемпионат Европы Артем поедет уже за счет государства, после победы федерация наконец обратила внимание на клуб.