«Кремлевские старцы» Брежнев и Путин 12.11.2017, 17:11

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Фото: tass

В России привыкли воспринимать развитие как хаос и катастрофу, а застой – как благо.

Россияне с ностальгией вспоминают Леонида Брежнева и поддерживают президента РФ Владимира Путина, а для украинцев это персонажи "чужой неутешительной истории". Об этом в колонке для "Радіо Свобода" написал украинский политический обозреватель Виталий Портников.

По мнению журналиста, Путина похож на Брежнева.

"Брежнев тоже пришел к власти относительно молодым человеком – и практически законсервировал систему власти. Руководители страны и регионов при нем в большинстве своем оставляли кабинеты, только когда умирали. Путин приближается к этому "золотому стандарту" брежневизма", – отметил он.

Портников подчеркнул, что брежневский режим пытался делать вид, что живет по правилам цивилизованного мира, однако становился агрессивным, когда речь шла о сфере влияния "кремлевских старцев".

"Вспомним о вторжениях в Чехословакию и Афганистан, угрозы Польше, генерирование нестабильности в Африке и Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Новые "кремлевские старцы" напали на Грузию и Украину, поддерживают авторитаризм на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. При этом россияне живут при новом "застое" лучше, чем в 90-х годах. Примерно так отзывались об эпохе Брежнева", – перечислил он.

По мнению журналиста, советские люди были измученны "стабильностью дефицита и серости" и ожидали перемен, которые пришли со смертью Брежнева. Он добавил, что развал СССР позволил увидеть, чего на самом деле хотели бывшие советские люди, и показал разницу между Украиной и Россией.

"В отличие от россиян, которые застыли в брежневизме как муха в янтаре, украинцы не знали ни десятилетия мнимой стабильности. Пять президентов, два восстания, постоянная конкуренция и политическая борьба, запрос на перемены. В России смотрят на все это с ужасом – здесь привыкли воспринимать развитие как хаос и катастрофу, а застой – как благо", – подытожил он.

Путин впервые был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран президентом.

14 сентября 2017 года бывший депутат Государственной думы России Геннадий Гудков отметил, что Путин "пересидел" в Кремле Брежнева, который пробыл у власти 6601 день.