Саснович: Теннисный бог сказал, что мы еще молоды, пусть девушки постарше забирают титул 4 13.11.2017, 7:45

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Александра Саснович

Фото: tennis.by

Белорусская теннисистка с юмором прокомментировала второе место в Кубке Федерации.

Белорусская теннисистка Александра Саснович в интервью tribuna.com оценила соперников в Кубке Федерации.

- Вы единственная из этой пятерки, которая была в команде с 2015 года. Какой матч был самым напряженным

– Все соперники были непростыми. Только, конечно, финал был другим – все-таки это матч за титул. А так, все матчи были по накалу одинаковыми.

- Можете объяснить итоговое поражение от США. Может, теннисный бог вам сказал, что вам пока рано?

– Да, он сказал, что мы еще молоды и пусть девушки постарше забирают титул, – сказала Саснович.