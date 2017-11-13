Андрей Шевелев: Минское «Динамо» только «бабло» рубит 13.11.2017, 17:09

Известный в прошлом хоккеист раскритиковал игру «зубров» в КХЛ.

Бывший игрок "Гомеля", "Юности", "Керамина", "Немана" Андрей Шевелев поделился мнением об участии минского "Динамо" в КХЛ, пишет "Прессбол":

- Как тебе выступление в этом сезоне "Динамо"?

- Игра "Динамо" вообще никак. Ни игры, ничего, только бабло рубят, а по факту за девять лет пустота, ничего не показали за это время. Это мое мнение как болельщика. Всегда нужно что-то сделать, а потом контракты нереальные заключать. У нас почему-то по-другому, людей подписывают, а они кататься по факту не умеют. Вот за кем не слежу, так это за этим клубом. Ладно, если бы там играли молодые, перспективные наши белорусы, тогда другое дело, а так играют непонятно кто и что, старые никому ненужные игроки.

- Согласен ли ты с высказыванием, что с гибелью минского "Керамина" закончилась романтика белорусского хоккея, а следовательно и прогресс в его дальнейшем развитии?

- Полностью согласен, развалили сильнейший клуб на то время. А из-за чего, если сейчас всевзвесить, то я считаю, что "Керамин" дал бы больше в чемпионате Беларуси, чем сейчас дает "Динамо" в КХЛ. Это мое личное мнение как болельщика. Вспомните победы "Юности" в Континентальном кубке. Я думаю, что если бы "Юность" играла в КХЛ, то она бы добилась больше, чем "Динамо"