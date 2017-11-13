Юрий Шевчук подарил Гомельскому университету репродукцию картины 3 13.11.2017, 20:54

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Юрий Шевчук

Звездный гость посетил филфак Гомельского госуниверситета имени Скорины назавтра после концерта «ДДТ».

Звездный гость неожиданно посетил филфак Гомельского госуниверситета имени Скорины: назавтра после концерта «ДДТ» в Гомеле Юрий Шевчук зашел сюда по приглашению своего друга, завкафедрой русской и мировой литературы Ивана Афанасьева. Литературовед и музыкант подружились после того, как гомельчанин нашел наградные листы отца Юрия Шевчука, пишет kp.by.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

После большого концерта, который прошел на ура, группа уезжала из Гомеля, чтобы выступить с туром в других городах Беларуси, и автобус завернул к университету. Юрий Шевчук захотел посмотреть на плод работы Ивана Афанасьева - литературно-просветительский центр памяти о Великой Отечественной войне «Патриотика» при кафедре русской и мировой литературы. Есть там и экспонаты от самого Шевчука. Кстати, в этот день экспозиция пополнилась новым подарком от музыканта - репродукцией картины, на которой Шевчук изобразил своего отца-фронтовика.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Мы почти не готовились к встрече, никого не приглашали, все пройдет без помпы в узком кругу, - предупредил завкафедрой.

Музыкант зашел в университет буквально на десять минут - на улице ждал автобус. Гостя встретили сотрудники кафедры.

- Ну рассказывайте! Как поживаете, зарплату не задерживают? - в шутку спросил Шевчук, раздавая автографы.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Нет, маленькая, но вовремя! - засмеялись преподаватели. Некоторые из них рассказали, что были на концертах «ДДТ» - Шевчук поблагодарил за это и предложил сфотографироваться на «добрую память».

Музыкант рассказал, что его семья родом из этих мест - «где-то на границе Беларуси и Украины». Предков Шевчука репрессировали:

- Погрузили в товарные вагоны и вывезли, полсемьи моей погибло, деда расстреляли во время сталинских репрессий. А я родился на Колыме.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Иван Афанасьев тоже вручил Шевчуку подарок - воронежские поисковики попросили гомельчанина передать музыканту медаль «115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ильича Лизюкова». Это советский военачальник, который проявил себя при обороне переправ через Днепр, оборонительного рубежа по реке Вопь, а также в битве под Москвой. В 1942 году Лизюков командовал 5-й танковой армией, наносившей контрудар по группировке немецких войск, наступавшей на Воронеж.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

- Медаль вручили Юрию Юлиановичу за память о войне и борьбу за мир, - объяснил завкафедрой.

Фото: ПАВЕЛ МИЦКЕВИЧ

Напомним, 15 ноября ДДТ даст большой концерт в Минске.