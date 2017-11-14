В поисках рогов и металлолома белорусы перешли границу с Украиной 1 14.11.2017, 8:46

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Инцидент произошел в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.

Пограничники задержали две группы нарушителей. 6 ноября, недалеко от деревни Уласы (3 километра от границы), были задержаны жители Брагинского района 18 и 22 лет.

Молодые люди незаконно перешли границу, а затем с добычей (рогами от трех особей) вернулись обратно, передает БелТА.

Второй подобный случай произошел спустя три дня. Задержанные несколько дней искали добычу в зоне отчуждения. В отношения жителей Брагинского района, задержанных первыми, начат административный процесс.

А на нарушителей, которые незаконно пересекли границу на машине, заведено уголовное дело.