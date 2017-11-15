Доллар и евро не оставили рублю шансов 4 15.11.2017, 14:35

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Американская валюта преодолела двухрублевый рубеж, евро также существенно подорожал.

На валютных торгах 15 ноября белорусский рубль снизился по отношению к американской валюте и евро. Доллар растет одиннадцатые торги подряд, обновляя более чем годовые максимумы.

Как сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи, по итогам торгов курс евро вырос на 0,0359 рубля (1,54%) и составил 2,3702 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0081 рубля (0,41%) и составил 2,0057 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0253 рубля (0,75%) и составил 3,3296 белорусского рубля за 100 российских.