У свободного человека им ничего не забрать 4 Сергей Марцелев

15.11.2017, 16:47

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Сергей Марцелев

Иезуитская тактика властей не действует против боевой команды белорусских патриотов.

Штраф за массовую акцию против налога на безработных, на самом деле, иезуитская подлянка.

Я официально безработный, о чем судья, пожевывая губами несколько раз прочел вслух. Отсидка десяти, пятнадцати суток грозит мне только потерянным временем. Мало? Нет. Однако после СИЗО КГБ существует немного мест, которые я бы счел по-настоящему неприятными. А вот заставить безработного платить неподъемную сумму - это бинго.

При оглашении приговора судья въедливо цитировал: «учитывая финансовые возможности тратата... его личные качества... тратата». Учли, подлецы, короче.

Нет, я не расстроился. У меня за спиной сидела такая боевая команда поддержки, что стоило их вместе сфотографировать. Николай Статкевич, Марина Адамович, партийный зам Сергей Кулинич, добродушный коллега по партии Валентин Трокский, несгибаемые борцы Максим Винярский и Евгений Афнагель.

Я сейчас жалею об одном. Что так мало пришло нас в тот дождливый октябрьский день на митинг. Ничего, всех все равно не засудят.

У свободного человека нечего забрать, потому что и достаток и тюрьма - это то что у нас внутри, это вопрос нашего выбора.

Жыве Беларусь!

Сергей Марцелев, facebook.com