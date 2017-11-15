Brutto увенчает всеукраинский тур ударным концертом 15.11.2017, 23:27

18 ноября концертом в Киеве завершится большой тур группы Сергея Михалка, который прокатился по 23 городам Украины.

Лидер BRUTTO Сергей Михалок и компания представят в Киеве новую концертную программу в поддержку своего третьего альбома "Рокки", передает 24tv.ua.

В альбом вошли 12 песен на русском, украинском, белорусском и английском языках. Также в трек-лист музыканты включили две композиции из репертуара группы "Ляпис Трубецкой", солистом и идеологом которого в свое время был Сергей Михалок. Речь идет о песне "Матрешка" и "Телевизор", оригинальные версии которых входят в студийный альбом "Матрешка" (2014).

Выходу альбома "Роки" предшествовала премьера нескольких синглов. Это композиции "Черный обелиск", "Средние века" и "Роки".

Сочетание ярких пронзительных песен, неукротимой энергии и харизмы Михалка сплотили вокруг себя мыслящую молодую фан-базу #BRUTTONOSTRA.

- #BRUTTONOSTRA – наша большая и дружная семья! Мы вместе преодолеваем любые препятствия и боремся за новые победы! Будь реалистом – мечтай о невозможном! До встречи на концертах! Fuck The Rest! – отметил Сергей Михалок.

Во время выступлений на Закарпатье BRUTTO записали для сторонников видеоприглашение на киевский концерт.

Нынешний тур BRUTTO достаточно символический – 1 сентября группе исполнилось три года. За этот небольшой срок Сергей Михалок и его "Бригада Революционного угара" записали три альбома, сняли 23 клипа, дали сотни концертов в Украине, Европе, США и Канаде, триумфально вернулись в Беларусь и покорили десятки рок-фестивалей, среди которых крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget.