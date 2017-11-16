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Пятрас Ауштрявичюс: Приглашение Лукашенко в Брюссель - критическая ошибка

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  • 16.11.2017, 8:29
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Пятрас Ауштрявичюс
Фото: DELFI

Литовский евродепутат жестко раскритиковал контакты ЕС с белорусским диктатором.

Депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, выступая на дебатах в Европарламенте, назвал приглашение Лукашенко на саммит Восточного партнерства критической ошибкой.

«Саммит в Брюсселе терпит крах. Мое беспокойство становится все сильнее, поскольку гордо провозглашенные в Риге (на Рижском саммите 2015 года. — ред.) единые для всех принципы теперь будут стираться из-за участия в саммите Александра Лукашенко — дольше всех находящегося у власти диктатора Европы. Я по-прежнему твердо уверен в том, что это приглашение — критическая ошибка», — заявил депутат.

У себя в твиттере Пятрас Ауштрявичюс также обозначил, что белорусская оппозиция в лице Владимира Некляева и Николая Статкевича через депутата обратилась к Евросоюзу по поводу приглашения Лукашенко на саммит.

«Они называют решение ЕС пригласить Александра Лукашенко в Брюссель легитимизацией его репрессивной политики», — написал Ауштрявичюс.


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