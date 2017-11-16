Пятрас Ауштрявичюс: Приглашение Лукашенко в Брюссель - критическая ошибка

Пятрас Ауштрявичюс: Приглашение Лукашенко в Брюссель - критическая ошибка13
- 16.11.2017, 8:29
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Литовский евродепутат жестко раскритиковал контакты ЕС с белорусским диктатором.
Депутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, выступая на дебатах в Европарламенте, назвал приглашение Лукашенко на саммит Восточного партнерства критической ошибкой.
«Саммит в Брюсселе терпит крах. Мое беспокойство становится все сильнее, поскольку гордо провозглашенные в Риге (на Рижском саммите 2015 года. — ред.) единые для всех принципы теперь будут стираться из-за участия в саммите Александра Лукашенко — дольше всех находящегося у власти диктатора Европы. Я по-прежнему твердо уверен в том, что это приглашение — критическая ошибка», — заявил депутат.
У себя в твиттере Пятрас Ауштрявичюс также обозначил, что белорусская оппозиция в лице Владимира Некляева и Николая Статкевича через депутата обратилась к Евросоюзу по поводу приглашения Лукашенко на саммит.
«Они называют решение ЕС пригласить Александра Лукашенко в Брюссель легитимизацией его репрессивной политики», — написал Ауштрявичюс.
#Belarus opposition #Nyaklyayew, #Statkevich appeal to EU over summit invitation for #Lukashenka. They call EU's decision to invite Alyaksandr Lukashenka to #Brussells as the legitimation of his repressive policies.— Petras Austrevicius (@petras_petras) 14 ноября 2017 г.