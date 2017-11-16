Какие «сюрпризы» ждут белорусов в следующем году? 36 16.11.2017, 8:50

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Белорусы мечтают, что однажды Лукашенко не станет.

До Нового года осталось чуть больше месяца. Но так сложилось, что этот день в Беларуси ассоциируется не только с праздничной суетой, приятными ожиданиями и новогодними подарками. Белорусы зачастую просыпались 1 января с новыми ценами, новым курсом рубля и новыми налогами.

Вот и в этот раз чиновники от ЖКХ заявили, что с 1 января поднимутся цены на коммунальные тарифы. Конечной целью властей является переход на 100% оплату тарифов ЖКХ.

Интересная ситуация наблюдается и на валютном рынке. Курс доллара и евро продолжает обновлять рекорды. Некоторые экономисты заявляют, что в стране наблюдаются девальвационные ожидания.

Что год грядущий нам готовит? Ждать ли нам новых сюрпризов от властей в 2018 году? Об этом Сharter97.org рассказал предприниматель и общественный активист из Барановичей Николай Черноус:

- Знаете, все прекрасно себе представляют, что Лукашенко будет под новогодней елкой «плести». Расскажет нам, что следующий год «переломный», что вот-вот мы заживем, только нужно затянуть пояса. Но его время прошло и никто в эти сказки уже не верит. Люди уже выучили его повадки.

Белорусы точно знают, что улучшений при Лукашенко не будет. Он стал камнем, который лежит на пути наших с вами перемен. А когда он обещает что-то - жди беды.

А насчет праздничного настроения, то его у людей нет. Повесили носы, елки купят или пойдут срубят втихую, оливье сделают - вот и весь праздник. А цены продолжают расти.

Опять же, Лукашенко повторяет эту мантру, про то, что «только попробуйте цены поднять - я вам тогда задам». Но цены продолжают ползти вверх. Тут два варианта: или его никто уже не слушает, или эта фраза - это условный сигнал для чиновников, чтобы поднимать цены.

- Мы уже точно знаем, что новый год принесет нам новые тарифы ЖКХ. Готовится новый декрет о «тунеядцах», подробности которого никто не хочет разглашать. Какие еще сюрпризы ждать белорусам от «новаторов» в кабинетах?

- Ничего хорошего мы от чиновников не ждем. Что-то положительное и наши управленцы - это несовместимые понятия. Нет ни одной сферы, где бы наметились положительные изменения.

Бизнес прижали так, что у ИП одни убытки. Предприниматели тысячами закрываются. Цены взвинтили, приходишь в магазин и думаешь: может я сегодня голодный посижу. Знаете, многие мои знакомые едят только то, что вырастили на огородах.

Про коммунальные тарифы я вообще молчу. Нам говорят про то, что в Европе давно такие цены на тарифы ЖКХ. Хорошо, но где моя европейская зарплата?! Людям выбирать приходится: либо сходить в магазин, либо оплатить жировки. Как-то на Европу совсем не похоже.

- В октябре этого года рекордно выросли цены на потребительские продукты. Что cебе смогут позволить белорусы к праздничному столу?

- Ситуация будет складываться так, как перед 1 сентября: закупили детям тетради, костюмы, карандаши, фломастеры - два месяца сидят голодные. Вот что-то похожее будет и с Новым годом, ведь каждый хочет как-то отпраздновать это событие. Накроют праздничный стол, а потом до марта будут на хлебе и молоке будут сидеть.

Все любят этот праздник, ведь он появился не при Лукашенко. Это попытка как-то отвлечься от реальности, от всех проблем, которые у нас накопились. Как бы он не старался Новый год испортить, но этот день остается нашим, семейным, теплым праздником. Все будут сидеть в семейном кругу, поздравлять друг друга, надеясь, что начнутся изменения.

Конечно, хотелось бы, чтобы за новогодним столом белорусы загадали желание, выпили шампанское - и Лукашенко исчез. Кто бы вместо него не был - Петров, Сидоров, Иванов - любой человек справится с этой задачей лучше него. Но все изменится только тогда, когда мы твердо скажем «Хватит!» и начнем действовать.