Названы несколько секретов, как питаться осенью с пользой для здоровья 16.11.2017, 16:28

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Поздняя осень – один из самых сложных периодов в году.

Чтобы поддержать организм в здоровом и бодром состоянии, нужно не только хорошо высыпаться, заниматься спортом и одеваться по погоде, но и правильно питаться, пишет healthyliving.com.ua.

Осенью начинаются сильные холода, и увеличивается риск простудных заболеваний. Хорошая профилактика простуды – согревающие напитки с имбирем, корицей, цитрусовыми фруктами. Также часто возникает обострение болезней желудочно-кишечного тракта, поэтому стоит исключить из рациона наваристые супы, свежие чеснок и лук.

Основными злаками в осеннем меню должны стать бурый рис и гречка, так как это источники витаминов группы В и железа. Дополняющим вкусом для осени считается сладкий, в этот сезон можно полакомиться фруктами, козьим молоком, а также говядиной. Холод, многослойность в одежде, режим «спячки», а также частые простудные заболевания и заболевания почек – главные осенние риски. Тут профилактикой будут блюда и продукты с соленым вкусом.

Включайте в свой рацион больше свежих овощей, можно обратиться и к домашним заготовкам, не употребляйте полуфабрикаты, старайтесь есть больше рыбы, особенно жирных сортов, так как она помогает дольше чувствовать себя сытым и обогащает наш организм полезными полиненасыщенными жирными кислотами. Можно употреблять привозные фрукты, которые созревают в это время в теплых регионах: мандарины, апельсины, хурма и другие. Обязательно обратите внимание на бобовые. В это время следует сократить до минимума потребление сахара, отказаться от конфет, пирожных и разных лакомств из теста, так как они негативно влияют на работу почек.

И, разумеется, нужно отдавать предпочтение сезонным продуктам, они сейчас самые полезные и дешевые:

Сезонные продукты ноября: капуста (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, краснокочанная, савойская), морковь, репа, лук, сладкий перец, кабачок, картофель, тыква, свекла, сельдерей, пастернак, топинамбур, яблоко, груша, банан, айва, гранат, клюква, инжир, киви, мандарины, хурма, шпинат, грецкий орех.

Сезонные продукты декабря: капуста (белокочанная, брюссельская, краснокочанная), морковь, репа, картофель, тыква, свекла, сельдерей, пастернак, топинамбур, авокадо, айва, апельсин, гранат, банан, груша, киви, клюква, манго, мандарин, яблоко, хурма, шпинат, миндальный орех.

Выделим самые важные продукты, без которых этой осенью точно не обойтись:

Зародыши пшеницы

Они кладезь полезных веществ: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, медь, марганец, селен, цинк и другие, а также витамины группы А, D, E и В.

Зародыши помогут укрепить организм, избавит от высыпаний на коже. В составе зародышей пшеницы присутствуют витамины группы А, D, Е и большое количество витаминов группы В (в зародыше их в несколько раз больше, чем в самом зерне). Ниацин, которым богаты зародыши, поможет избежать нарушений при выработке желудочного сока и пищеварительных ферментов, депрессии, утомляемости.

Куркума

Растение семейства имбирных, которое благоприятно влияет на пищеварительные процессы, нормализует обмен веществ и кишечную флору. Обладает желчегонным эффектом, помогает нормализовать уровень сахара в крови. Она богата кальцием, йодом, железом, фосфором, витаминами К, В, С.

Ей приписывают свойства по подавлению воспалительных процессов в организме. Яркий цвет, несомненно, поднимет настроение, а напитки или блюда усилят вкусовые рецепторы.

Индийский рис басмати

Тут уникальна сама его обработка: зерна обрабатывают паром перед шлифовкой, что позволяет сохранить питательные вещества в большем количестве, чем в других видах риса. Содержит клетчатку, железо, фосфор, калий, тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту.

Цитрусовые, плоды шиповника

Они богаты витамином С, который необходим для образования коллагена, нужного нашим связкам, костям, хрящам, стенкам кровеносных сосудов для прочности и эластичности и помогает избежать кровоточащих десен. В цитрусовых отсутствуют ферменты, окисляющие витамин С, поэтому он сохраняется дольше. Витамин С позволяет избавится от плохого настроения, нервного состояния.

Орехи, бобовые, мясо, рыба

Эти продукты источники триптофана, а триптофан, в свою очередь, учувствует в выработке серотонина, а он участвует в регулировании эмоционального состояния человека, помогает снять признаки депрессии и бессонницы.