Стала известна цена и день начала продаж iPhone X в Беларуси 1 16.11.2017, 17:48

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В нашей стране будут доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе».

Продажи iPhone X стартуют в Беларуси 8 декабря. Цены на нашумевшие смартфоны от Apple будут начинаться от 2999 рублей, а первыми они появятся в сети i-Store в центре Минска — в магазинах уровня Apple Premium Reseller, пишет tut.by .

В Беларуси будут доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе». Предзаказы на них стартуют 1 декабря в магазинах и на сайте i-Store — ровно за неделю до начала официальных продаж в Беларуси. Смартфоны будут доставлять во все города страны.

Стоимость iPhone X с 64 ГБ памяти составит 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей.

Смартфон можно будет приобрести в магазинах и на сайте i-Store как единым платежом, так и в беспроцентную рассрочку. Кроме того, можно будет застраховать устройство и подобрать для него аксессуары. Все желающие смогут воспользоваться консультацией эксперта и протестировать устройство прямо в магазине.

Напомним: 12 сентября компания Apple (представила тройку новых смартфонов https://charter97.org/ru/news/2016/9/12/222119/). Первые два аппарата — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — мало чем отличаются от прошлогодних iPhone 7. Внешне их можно отличить лишь по стеклянной задней панели. Главным анонсом на презентации стал премиальный iPhone X без рамок вокруг вытянутого дисплея, двойной основной камерой и функцией разблокировки по лицу пользователя.