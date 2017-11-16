БАТЭ против Александра Венгерского: суд века 16 16.11.2017, 18:37

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Поддержать Александра Венгерского можно будет в суде Вилейского района.

Заявление в суд на Александра Венгерского подал футбольный клуб БАТЭ.

1 декабря в 10.00 в суде Вилейского района состоится предварительное судебное заседание по делу Александра Венгерского. Заявление в суд на него подал футбольный клуб БАТЭ.

Как сообщалось ранее, Венгерский выбежал с национальным бело-красно-белым флагом на матч футбольной Лиги Европы БАТЭ - «Арсенал». Парня обвинили в хулиганстве и осудили на 10 суток.

БАТЭ за поступок Венгерского был оштрафован на 5000 евро. Эту сумму футбольный клуб теперь хочет взыскать с Александра Венгерского.