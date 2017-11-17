Двое белорусов создали приложение для контроля загара 17.11.2017, 16:11

HealthySun позволит каждому человеку индивидуально подбирать время загара.

Белорусы создали приложение, которое позволяет каждому человеку индивидуально подбирать время загара. Подробнее о проекте HealthySun рассказал один из его создателей Константин Шмелев, пишет myfin.by.

– HealthySun – это приложение, которое поможет вам контролировать время пребывания на солнце. Как оно работает? Вы его скачиваете, устанавливаете. Затем вводите свой тип кожи, SPF-индекс крема, который используете в данный момент. После этого приложение дополнительно само определяет температуру и ультрафиолетовый индекс.

Изначально задумка включала в себя создание браслета, который бы регистрировал данные по текущему состоянию ультрафиолета, и такой браслет даже был создан на одном из хакатонов. Однако он был очень громоздким и от этой идеи отказались.

Кроме того, вначале мы хотели, чтобы система определяла тип кожи человека самостоятельно – с помощью камеры. Но потом подумали, что, если этой функцией воспользуется уже загоревший человек, информация будет недостоверной.

Сначала мы создавали этот проект, чтобы избавить людей от солнечных ожогов. Уже позже позиционирование поменялось: теперь это приложение для тех, кто желает получить здоровый загар и интересуется здоровым образом жизни. То есть наша задумка была исключительно социально направленной и о ее монетизации мы не задумывались. И уже когда запустили проект, поняли: чтобы довести его до ума – нужны средства.

Одним из вариантов монетизации было внедрение платной версии, где пользователь бы получал расширенную статистику, рекомендательную систему (например, выбор крема с учетом погоды на неделю) и другие функции.

После релиза приложения мы пару раз выпустили обновления и приостановили развитие проекта. Сейчас активно ищем инвестора, так как без него развивать проект на своем энтузиазме дальше не можем.

Мы понимали, какие ошибки мы делаем, но их суть стала ясна, только когда мы их совершили. Нужно было больше времени уделить планированию и тестированию.

Приложение поможет решить важную проблему, но монетизировать этот проект сложно. Людей, которым важно следить за временем пребывания на солнце, достаточно много, но они очень разные – нельзя провести одну рекламную кампанию для всех. Возможно, стоило с самого начала работать с фондами, которые занимаются проблемами рака кожи. Даже не с целью поиска у них финансирования, а с тем, чтобы получить от них необходимую экспертизу.

Приложение HealthySun пользователи iOS могут и сейчас скачать в магазине приложений, но пока не найдем инвестора, добавление нового функционала не планируется.