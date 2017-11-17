Станислав Шушкевич: Украинского журналиста задержали по заданию России 4 17.11.2017, 17:06

4,280

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские власти изо всех сил стараются угодить России.

Задержание в Беларуси собственного корреспондента "Українського радіо" в этой стране, гражданина Украины Павла Шаройко было сделано по заданию России, сказал в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

"Предъявить обвинение в шпионаже у нас могут. Только я не знаю, за чем именно может шпионить украинец в Беларуси. Пока подобных случаев в отношении украинских журналистов в Беларуси не было. Но нашему руководству ничего не стоит начать преследования. Особенно если поступила из Кремля такая команда. Уверен, это сделано по заданию России. Больше тут ничего быть не может", – отметил он.

По мнению Шушкевича, если кого-то из Украины задерживают в Беларуси и обвиняют в шпионаже, "то наверняка это делают, чтобы угодить России".