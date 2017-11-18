Госдеп США обеспокоен арестом украинского журналиста в Беларуси 4 18.11.2017, 9:09

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Официальный представитель Государственного департамента США призвала соблюдать права журналистов.

Государственный департамент США пока не комментирует ситуацию с задержанием собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко в Республике Беларусь, однако выступает за соблюдение прав журналистов и свободы слова.

Об этом заявила во время брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Нойерт, передает ТСН.

"Я пока не имею никакой информации, но я хотела бы рассмотреть это дело и разобраться", - отметила представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать арест Павла Шаройко в Минске и молчание белорусских властей после заключения журналиста.

Официальный представитель Государственного департамента США уточнила, что "неравнодушна к правам журналистов", к важности соблюдения свободы слова, к работе, которую репортеры делают в опасных условиях по всему миру.

"Мы твердо верим здесь, в Государственном департаменте, что в других странах все больше голосов выступают за лучшее демократичное и более справедливое общество. Итак, если журналисты, настоящие журналисты, подвергаются задержаниям, это нас беспокоит", - заметила Хезер Нойерт.

Как сообщалось, в Беларуси задержали корреспондента "Украинское радио ua:общественное" Павла Шаройко, об этом заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. По словам жены задержанного, это произошло еще 25 октября, а перед задержанием были проведены обыски.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар назвала события в Беларуси "типичным русским стилем", который "лишний раз доказывает, что на территории Беларуси работают спецслужбы Российской Федерации и их спецслужбы имеют прямые контакты с РФ".

Около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата, оставались без ответа сообщения редакции.