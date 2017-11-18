Лукашенко пора возвращаться в колхоз 27 18.11.2017, 11:05

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Власти не владеют ситуацией.

Руководитель государства заслушал чиновников на предмет реализации его годичной давности указа «О финансовом оздоровлении сельхозорганизаций». Этот документ содержал в себе правовые меры и механизмы, которые позволяли субъектам хозяйствования определиться со своим дальнейшим существованием, пишет в газете «Белрынок» Констанин Скуратович.

Можно было договориться с партнерами о реструктуризации долгов, можно было провести процедуру банкротства и войти в состав более благополучной организации, можно было, наоборот, освободиться от хронически убыточных структурных подразделений, от их обязательств, начать хозяйственную деятельность практически с нуля.

Прибыльно, по крайней мере, рентабельно, то есть, получая известную помощь в виде дотаций государства.

К слову, все эти проблему обсуждались не единожды. Всякий раз договаривались, чиновники прислушивались к мнению руководителя, обещали работать еще лучше, принимались «судьбоносные» для отрасли и страны документы. Через год-два о них забывали, иногда раньше, поскольку сельское хозяйство заедает всех в ней работающих производственной текучкой.

Например, приходится проводить уборку и одновременно готовиться к предстоящему севу. И часто получается, что с севом озимых успевают, а кукуруза, овощи, технические культуры уходят под снег неубранными.

То есть объявляется на них трудовая атака — всех, кто не очень плотно задействован по своей основной работе, просто собирают в штурмовые бригады и выбрасывают на поля. Разумеется, о технологиях при этом не говорят, о качестве продукции тоже. Но главное, от такой принудительной «шефской» помощи экономика предприятий теряет свою хозрасчетную форму и не поддается адекватному отражению в правилах бухгалтерского учета.

Например, как оплачивать труд людей, занятых подъемом льнотресты под холодным поздним осенним дождем на раскисшей площадке. Хоть, отметим, нынешняя осень была изумительной по своей погоде и не единожды одарила хлеборобов «бабьим летом». Вообще, возникало впечатление, что в этом году лето продлиться до самых первых заморозков и первого снега.

И тут, вдруг, начались дожди. Во всем мире крестьяне борются с погодой давним продуктивным способом — они засевают столько земли, сколько будущий урожай позволит его убрать с минимальными для хозяйства потерями. Чтобы затраты на уборку не превысили ожидаемую прибыль от продажи продукции.

У нас же постоянно в сельском хозяйстве «возникает обстановка», которой не владеют ни государственные контролеры, ни первые лица из властных структур, ни сами хозяйственники. По большому счету, они и не могут знать точно, что на полях происходит.

Не может знать и Лукашенко: «Хотел бы услышать ответ на этот вопрос. Упаси бог, если я вместо информации получу дезинформацию». Больше всего ему хочется услышать, что все, в общем, убрано. А о том, как убрано, с какими издержками и потерями это сделано (и даже не сделано) он не спросит, и ему никто на этот счет ничего не скажет.

Это все относится к теме «наведение порядка на земле». Но совещание, как отмечалось выше, проводилось по проблеме реализации № 253, согласно которому для восстановления платежеспособности были выбраны 425 организаций. И что? Докладывающий вице-премьер Михаил Русый сообщил, что за первое полугодие текущего года платежеспособность восстановили и начали работать в нормальном режиме только 32 организации.

Увидав эту цифирь, я не удержался. Вспомнил эпизод из известной сказки. Идет дурак по деревне. А по улице несут покойника. Дурак возьми и заори во все горло: «Таскать вам, не перетаскать!» И, как дурак, я тоже думаю, что для оздоровления колхозов по списку № 253, потребуются десятилетия. Но если за это время они поправятся, заболеют нынешние рентабельные.

Тем более, что Лукашенко, сославшись на итоги уборочной и сформировавшиеся цены, заявил, что созданы все условия для реализации производимых у нас товаров продуктов с рентабельностью в 15% и выше, а по картофелю надо выходить на 80%.

Что на это сказать? Вспоминается сказка, о которой говорилось выше. Дело в том, что цена производства картофеля в общественном секторе (себестоимость и прибыль) увеличилась по сравнению с сентябрем 2016 года в 1,83 раза. В два раза. И вот на этом товаре собираются доводить рентабельность до 80%.

Как говорится, с богом — таскать вам, не перетаскать!