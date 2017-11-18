Александр Невзоров: На Донбассе все кончится быстро и просто 11 18.11.2017, 17:05

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Александр Невзоров

Предоставление США летального оружия Украине, ввод миротворцев, приведет к бегству главарей боевиков «ЛДНР».

Об этом заявил российский публицист и журналист Александр Невзоров в эфире "Эха Москвы".

"В ДНР и ЛНР дела, по счастью, совсем плохи", — говорит он.

"Что касается непосредственно "Лугандона", то он разваливается и не случайно "министр" внутренних дел как-то робко начал блеять о том, что "Луганская Народная Республика" готова вернуться в состав Украины", — отметил журналист.

По его мнению, на этого у него есть две причины.

"Во-первых, то, что очень скоро Украина должна получить… Вы знаете, что это такое. Это беспощадная штука, от которой нет спасения. В России нет системы, которая могла бы состязаться с этим оружием. Понятно, что в танках будут гореть не алкоголики Донбасса, которых там уже даже, в общем, нет, готовых полезть в танки, а будут гореть несчастные русские солдатики срочники и контрактники, и нафига это надо? За что им сгорать? За то, чтобы главы ЛНР могли пилить бы недвижимость на территории Луганска? Могли бы направлять 20-тонные фуры с контрафактными сигаретами друг другу, убивать?..

"То есть понятно, что уже история настолько измельчалась, что никакого дальнейшего интереса не представляет", — считает Невзоров.

"Политика тут как бы закончилась, мы видим, что в соседнем государстве, столь же могучем как "ЛНР", уже началась продразверстка и безумный Захарченко (главарь боевиков "ДНР" — ред.) требует, чтобы у населения изымали бы излишки продовольствия, чтобы они сдавали выращенные на маленьких огородиках урожаи, потому что там то, что называется, вероятно, наступила полнейшая задница", — говорит Невзоров.

"Ну и плюс абсолютной реальностью, легко просчитываемой стал ввод миротворцев. А это две американские дивизии, которые совершенно, насколько я понимаю, не склонны сентиментальничать по поводу русского мира и которые довольно быстро и легко наведут там порядок, поскольку это, ведь, даже… Это даже не Зимбабве", — отметил он.

"Ну, я уже говорил, тем, что эти ребята (главари боевиков, - Ред.) попросят блондинку в чулках, ящик водки, самолет и отбудут восвояси, бросив всю эту неосуществленную… Я думаю, что к нам в Россию им тоже дорога заказана. Вот, где они будут спасаться, меня, честно говоря, мало беспокоит", — добавил Невзоров.