В Ельске милиция избила чернобыльского ликвидатора 4 18.11.2017, 21:28

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Василий Силиверст

Фото: svaboda.org

Василий Силиверст находится в районной больнице после «задержания» милицией.

Чернобыльский ликвидатор, инвалид II группы Василий Силиверст, приехавший из Калинковичей в Ельск, госпитализирован в районной больнице после задержания милицией.

«Лежу под капельницей - кровяное давление медики сбили с 240 до 220. Очень плохая кардиограмма. И направляют в Мозырь на судмедэскпертизу в связи с синяками на левой руке и ноге», - сообщил «Свободзе» Силиверст.

После обеда чернобыльский ликвидатор ехал на велосипеде с улицы Московской в центр Ельске в аптеку - за лекарствами для матери. Ехал, как рассказывает, по тротуарам, а где их не было - по проезжей части.

«Меня подрезал на милицейской машине старший лейтенант Онищенко. Требовал ехать в милицию. Схватил за рукав, повалил, душил, хотел одеть наручники. Задерживали меня дважды. Думаю, что преследуют за то, что я пишу жалобы на бездействие милиции. Весной меня избил молодой мужчина, да так, что губу изнутри сшивали, а в милиции на это закрывают глаза. Прокуратура уже четыре раза отменяла закрытие дела в связи с побоями», - говорит Василий.

В дежурной части Ельского РОВД сообщили, что Силиверст, проезжая на велосипеде, нарушил правила дорожного движения. Его задерживал старший лейтенант Онищенко. Милиции, мол, разрешено применять и спецсредства. Силиверст успел позвонить на 102. На происшествие выезжал сотрудник районного отдела Следственного комитета, который и должен разобраться, что произошло в центре городка с участием чернобыльского ликвидатора и милиционеров.