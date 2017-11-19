Судаленко: Будем добиваться запрета «сельскохозяйственного» труда школьников 11 19.11.2017, 13:38

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Леонид Судаленко

Отказ суда возбудить дело о лишении права на жизнь ребенка пересмотрит кассационная инстанция.

Отец погибшей на уборке картофеля школьницы из Молодечно Олег Попченя в частной жалобе просит кассационную инстанцию Минского областного суда отменить определение суда Молодечненского района о неподведомственности жалобы суду и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд другому судье. Дата кассации в областном суде назначена на 4 декабря (понедельник), сообщает gomelspring.org.

Напомним, потерявшие единственную дочь родители просили районный суд признать райисполком, отдел образования, среднюю школу, а также Министерство образования виноватыми в лишении жизни их дочери. В качестве мер общего характера семья просила суд обязать госорганы принять законодательные и иные меры, позволяющие избежать подобных трагедий с детьми в будущем.

Перечисляя виновные действия Минобразования, Олег Попченя в первую очередь ссылался на «Программу непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи», утвержденную на 2016-2020 годы. Данный нормативный акт не содержит прямого запрета на привлечение школьников к сельхозработам, что, по его мнению, и на будущее время не может исключить трагедий на колхозных полях.

«Отсутствие на законодательном уровне запрета об использовании детского труда привело к изданию 30 сентября прошлого года чиновниками Молодечненского райисполкома распоряжения «Об оказании помощи по уборке картофеля в ОАО «Восход-Агро», что в конечном результате и привело к лишению нашей дочери права на жизнь», - заявил в жалобе суду Попченя.

В исполнение распоряжения райисполкома чиновники отдела образования запросили подчиненные школы «оказать помощь в уборке картофеля» силами школьников, те в свою очередь сняли учеников с занятий и отвезли их в поле. «Все делалось в рамках воспитательной работы, а именно, в рамках акции «Помоги собрать урожай» — такая форма общественно-полезного труда не запрещена у нас», - (из показаний в суде представителей образования).

Правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который консультирует семью, отмечает, многочисленные суды не дали ответа на вопрос, каким образом школьница, не достигшая 14 летнего возраста, оказалась «на картошке» в поле.

«Любой труд детей в возрасте до 14 лет в стране запрещен Трудовым кодексом. Кроме того, привлечение учащихся к сельхозработам во время учебных занятий является прямым нарушением статьи 89 Кодекса об образовании. Как видим, этих запретов оказалось недостаточно, что бы избежать трагедии. Будем добиваться прямого запрета на «сельскохозяйственный» труд школьников», - отметил профсоюзный юрист.

Известно, что после гибели в прошлом году 13-летней Виктории Попчени выговоры получили директор школы, где училась девочка и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома. Водитель грузовика, а также учителя школы, сопровождавшие детей в поле, наказаны в уголовном порядке.

В случае отказа в возбуждении дела и рассмотрения претензий убитой горем семьи по существу, планируется поднять вопрос о лишении государством права на жизнь ребенка через использование запрещенного детского труда на международном уровне, в частности, в Комитете ООН по правам человека.