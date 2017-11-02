Символом Могилевщины выбрали изгнавшего московских оккупантов бургомистра 2.11.2017, 15:53

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1 февраля 1661 года Иосиф Леонович обнажил меч и выбежал из Могилевской ратуши с криком «Пора!».

Собственная символика в скором будущем появится у Могилевского района. «Депутаты райсовета» утвердили на сессии проекты герба и флага. Кроме того, был представлен и вариант нагрудного знака, которым планируется отмечать за «вклад жителей в развитие района», пишет sb.by.

Заместитель председателя Могилевского районного «совета депутатов» Валерий Еленский признал, что идея витала в воздухе давно:

— До этого собственной символики у нас не было. Район использовал герб и флаг области.

«К созданию геральдики подошли вдумчиво. Перелистали страницы истории, вспомнили о достопримечательностях и подумали о том, как районные символы будут перекликаться с символикой Могилева и области. В итоге герб принял форму щита варягов. Изображенный на нем рыцарь олицетворяет знаковые события военного прошлого и гарантию защиты в нынешнем времени. Двойная перевязь — реку Днепр и Полыковичскую криницу. Нашлось место и для цветков льна, ставших отражением успехов на сельскохозяйственном поприще. Флаг также повторяет цвета герба», - пишет официальное издание со слов чиновников.

При этом автор статьи осторожно обходит стороной одну важную деталь: «рыцарь» на гербе Могилевского района является геральдическим изображением могилевского бургомистра Иосифа Пора-Леоновича, который 1 февраля 1661 года поднял восстание против московского оккупационного гарнизона:

«В этот день (по секретному повелению Магистрата) ночью тайно Могилевские жители повынимали кремни из ружей Московских солдат, у них расквартированных; поутру же 1-го числа Февраля магистратские чиновники и почетные граждане, собравшись в Ратуше со скрытым под одеждою оружием, ожидали определенного времени в готовности к началу восстания. Московские солдаты, не зная о том заговоре, учиненном мещанами на их уничтожение, ходя по рынку толпами, начали по обыкновению своему насильно брать и хватать калачи продажные. Торговцы начали громко кричать, подавая тем самым сигнал членам Магистрата.

На тот крик бурмистр Леонович с палаческим мечем, выбежав из ратуши, перекрестившись, крикнул: Пора! Пора! Зазвонил вечевой ратушный колокол, и колокола колокольни Богоявленского братского монастыря поднимая общегородскую тревогу. Бурмистр Леонович, с товарищами, первый начал перед ратушей на рынке большим палаческим мечом рубить Московских солдат, а мещане, услышав колокольный тревожный звон, по всему городу, по всем домам и улицам, неожиданно напав, били, кололи, резали бердышами, топорами, молотками и чем кто мог, истребляя Московских солдат без всякой пощады».

Иосиф Пора-Леонович также изображен на гербе города Могилева.

Авторами проектов герба и флага Могилевского района стали кандидат исторических наук, секретарь Геральдического совета Марина Елинская и художник Виктор Ляхор. Теперь символике предстоит пройти обязательную в нашей стране геральдическую экспертизу.