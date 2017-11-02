Трамп объявил имя нового главы ФРС 2.11.2017, 23:25

Дональд Трамп

Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат.

Президент США Дональд Трамп официально объявил о выдвижении Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Теперь эту кандидатуру должен утвердить сенат.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что экономика США за последнее время добилась «невероятных успехов». «Он доказал, что может добиться консенсуса в разумной денежно-кредитной и финансовой политике. Судя по его делам, я уверен, что у Джерома есть мудрость и лидерство, чтобы вести нашу экономику», — заявил Трамп. По его словам, во главе Федерального резерва должен стоять сильный, целеустремленный лидер, и Пауэлл обладает этими качествами.

Ранее Трамп обещал, что предложит новую кандидатуру на пост главы ФРС 2 ноября. За день до этого объявления газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом уже уведомил Пауэлла о предстоящем назначении. Полномочия нынешней главы ФРС Джанет Йеллен, назначенной Бараком Обамой в 2012 году, истекают в начале февраля 2018 года.

Издание отметило, что смена назначенного предыдущей администрацией главы ФРС в течение первого срока президентства станет первым случаем за последние 40 лет. В последний раз новоизбранный президент США так поступал в 1978 году. Это был президент Джимми Картер, который предложил Уильяма Миллера вместо занимавшего на тот момент эту должность Артура Бёрнса.