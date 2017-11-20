Стали известны новые подробности о гибели спасателя при ремонте коровника для Лукашенко 9 20.11.2017, 8:13

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Накануне ЧП гомельчанин присылал жене фото с крыши фермы.

ЧП в Гомельской области. Сотрудников местного химзавода отправили наводить порядок на ферму в Буда-Кошелевском районе. Среди прочего им предстояло помыть крышу коровника. Но перекрытие из поликарбоната не выдержало — пластик треснул и один из работников упал с 7-метровой высоты на бетонный пол и погиб, пишет tut.by.

Трагедия произошла 18 ноября на ферме хозяйства «Морозовичи-Агро» в деревне Бушевка.

— До обеда Кирилл еще присылал жене фото с фермы: крыши, коровок… А в пять часов вечера к ней домой пришли два человека, которые представились работниками администрации завода. С ними были работники скорой. Они сказали, что Кирилла больше нет, — описывает хронологию Владимир, родственник погибшего.

Кириллу Романову было всего 33 года. У него остались жена и двое детей — пяти и трех лет. Мужчина окончил Университет гражданской защиты МЧС и работал в военизированном газоспасательном отряде Гомельского химзавода.

Кирилл Романов. Фото из социальных сетей

— Отряд был создан на случай внештатных ситуаций. По словам Кирилла, чтобы ребята не сидели без дела, их часто отправляли на разные работы — разгрузить, покрасить… На этот раз отправили чистить крыши коровников. Говорят, это была подготовка к приезду президента, — рассказывает Владимир.

Это фото незадолго до гибели сделал Кирилл. В правом нижнем углу виден прозрачный пластик, на который он позже стал и провалился

Коллеги погибшего, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, что до инцидента работников химзавода уже несколько раз отправляли наводить порядок на ферме в Бушевке. Кирилл Романов в субботу поехал туда впервые.

— Там на крыше плиты по бокам, а между ними — прозрачный пластик. Он используется для того, чтобы обеспечить дополнительное освещение. Вот они этот поликарбонат и мыли, чтобы светопропускаемость улучшить. Кирилл на него стал и провалился. Если бы на корову упал, так выжил бы. А так прямо на бетонный пол, — уточнил детали случившегося коллега погибшего.

По его словам, сразу после падения Кирилл еще минут десять оставался жив.

— Наши ему искусственное дыхание делали. Но врачи приехали и констатировали смерть, — рассказывал коллега.

Также сотрудники химзавода рассказали, что работали на объекте без страховки. Им сказали, что страховчные ремни не предусмотрены, так как на объекте пологая крыша.

Это фото незадолго до гибели сделал Кирилл. В правом нижнем углу виден прозрачный пластик, на который он позже стал и провалился

— Нам сказали нигде преждевременно ничего не говорить. Мы уверены, что все спустят на тормозах, — говорят родственники погибшего.

Официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила, что по факту гибели рабочего ОАО «Гомельский химический завод» проводится проверка, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Первый зампред Буда-Кошелевского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Людмила Прокопенко сказала, что не знает подробностей инцидента на ферме.

— У меня было другое поручение, я занималась другим вопросом, — сказала Людмила Прокопенко. — Знаю, что химзавод делал на ферме подрядные работы: ставили забор, кто красил, кто мазал. Но это не связано с приездом президента, это плановые работы.

Курирующий охрану труда второй заместитель главы района Александр Ковалев отказался от комментария и бросил трубку.

Так выглядит ферма, на которой погиб Кирилл

В интервью газете «Гомельская праўда» заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Гомельского химического завода Дмитрий Томашенко рассказал, что в Буда-Кошелевском районе проводится месячник по благоустройству и наведению порядка на земле. Было принято решение привлечь к работам дополнительные силы. «Морозовичи-Агро» является структурным подразделением Гомельского химзавода. Оказание помощи филиалу в подобных случаях для гомельского предприятия — обычная практика. Работники химзавода в свое рабочее время в установленном порядке были направлены в Буда-Кошелевский район.

Известно, что хозяйство, на ферме которого произошла трагедия, в числе передовых. В этом году по урожайности зерна «Морозовичи-Агро» заняли первое место в районе.

Сегодня тело 33-летнего Кирилла Романова привезли домой, завтра состоятся похороны.