Мать полковника Захарченко подсчитывала его миллионы «в столбик» 2 20.11.2017, 12:34

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Дмитрий Захарченко

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Следователи обнаружили специальную тетрадь российского полковника МВД.

В квартире на Ломоносовском проспекте, где «полковник-миллиардер» Дмитрий Захарченко, по версии следствия, хранил валюту, нашли тетрадь с расчетами, которые вела мать полицейского. Как сообщает корреспондент РБК, об этом заявил прокурор Сергей Бочкарев на заседании в Никулинском суде Москвы, который рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко.

«Это очень познавательная вещь. Тетрадка в 12 листиков, в линеечку она исполнена. Я расцениваю это как приложение к этой громадной сумме денег [$120 млн и €2 млн]. И действительно, когда мы ознакомились с этой тетрадкой, оказалось, что мама Захарченко Дмитрия Викторовича вела учет этих денежных средств, конспектировала объем этих денежных средств», — сообщил Бочкарев.

По его словам, Захарченко доверил матери подсчет в том числе и потому, что в прошлом она была педагогом — учителем математики. «Естественно, ее математические способности очень даже пригодились в деле подсчета имущества. Все расчеты, которые приведены в этой тетрадке, выполнены в столбик. Сумма такая-то плюс сумма такая-то. Мы в дальнейшем сопоставили эти суммы с изъятыми деньгами. Вы знаете, бьются суммы», — добавил прокурор.

По его словам, почерк матери Захарченко в тетради установлен экспертизой.

Квартирой по документам владела сестра Захарченко Ирина Разгонова. Видеорегистратор на улице зафиксировал, как она несла наличные в эту квартиру, заявил Бочкарев. «Она шла с сумкой. Сумка в дальнейшем была найдена в этой квартире, и это сумка не с помидорами и огурцами со своего огорода, а с денежными средствами. 202 тыс. долларов США с копейками», — пояснил прокурор.

10 ноября адвокат Захарченко заявил, что найденные в квартире деньги не были связаны с коррупцией. По его словам, мать полковника Валентина в 1990-е получила в наследство $1 млн. «Приращение имущества исходило из договоров займов денежных средств, которые носили, судя по всему, устный характер», — добавил защитник.

По словам адвоката сестры полковника МВД, заработать деньги мог и отец Дмитрия Захарченко Виктор, который работал в банке. «Есть способы, которыми люди зарабатывают деньги, и раскрывать их не является их обязанностью. В России тяжело заработать только первый миллион. Потом гораздо проще», — добавил он.

В ходе обысков в квартире сестры полковника на Ломоносовском проспекте было обнаружено более $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте, принадлежащей матери, полковник хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс. Генпрокуратура обратилась в суд с иском о конфискации имущества полковника и его родственников примерно на 9 млрд руб.