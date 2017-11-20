Вячеслава Сивчика второй раз за три дня оштрафовали за участие в акциях протеста 2 20.11.2017, 13:09

Вячеслав Сивчик

Лидер движения солидарности «Разам» оштрафован за участие в акции «Цепь памяти».

20 ноября Партизанский районный суд Минска оштрафовал оппозиционного политика Вячеслава Сивчика на 40 базовых величин (920 рублей - $460), передает «Радыё Свабода».

«Сына судили за «Цепь памяти» 29 октября, когда были зажжены свечи возле здания КГБ. Снова большой штраф, хотя никакого нарушения порядка не было», - сообщила мать активиста Галина Сивчик.

По ее словам, Вячеслав Сивчик на суде не был.

«Славы сейчас нет в Минске», - сказала Галина Сивчик.

17 ноября Центральный районный суд Минска также оштрафовал Вячеслава Сивчика на 40 базовых величин за участие в Марше рассерженных белорусов 2.0, который прошел в Минске 21 октября.

29 октября около входа в КГБ прошла акция «Цепь памяти», посвященная 80-летию расстрела более ста белорусских писателей и общественных деятелей. На ступенях главного входа в КГБ активисты возложили цветы и свечи.

В акции приняли участие несколько десятков человек, в том числе люди, которые ранее не участвовали в акциях оппозиции. Митинга участники «Цепи памяти» не проводили. Милиция о том, что акция непозволительная, никого не предупреждала.