«Уцепилась за двери УКСа и стояла так двое суток» 5 20.11.2017, 13:24

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Белорусы рассказали, как «добывали» квартиры по $610 за квадратный метр.

15 ноября УКС Центрального района опубликовал очередную проектную декларацию о строительстве дома на Выготского и продаже в нем 15-ти квартир на 1 и 9 этажах. Цена за квадратный метр — 610−630 долларов, для всех желающих. Сегодня в УКСе на улице Гвардейской, где должны были заключаться договора на квартиры, было все: ссоры, провокации и драка. За дешевыми квартирами — «однушка» стоила от 25 тысяч долларов, «двушка» — от 36 тысяч долларов — пришло под сотню людей. Кому в итоге достались 15 квартир и почему — в репортаже tut.by.

УКС Центрального района начинает работать с 8.30. В это же время должны были начаться продажи.

Еще затемно до открытия у здания УКСа толпились люди. Позже выяснится, что некоторые из них продежурили тут несколько суток.

— Долой декларацию! Долой декларацию! — скандировала толпа возле УКСа.

Кричали в основном те, кто оказался в хвосте очереди. Пробиться к дверям было невозможно.

— Журналист? Не пускайте! А то еще квартиру отожмет!

— Эй, дед, не провоцируй! Мой дед тоже воевал, но погиб! Все ветераны уже с квартирами, а тебя внуки привели, чтобы себе строить! Как им не стыдно?! А, внуки?! — огрызался кто-то из толпы на слова пожилого мужчины.

— А те вон, чеченцы, приехали всем своим кланом и никого на крыльцо не пускают!

На крыльце было другое настроение. Там стояли люди, которые ни в какие очереди не записывались и дежурили «вживую» несколько суток. Рядом с ними, на рыбацких складных стульчиках, горкой были сложены домашние пледы.

«Письменных» очередей было по крайней мере две. Одна — аж с 2016 года, контролировалась в вайбер-чате. На вторую записывали на прошлой неделе прямо в авто с табличкой «ОЧЕРЕДЬ», которое дежурило возле УКСа.

Из-за этих очередей утром в понедельник и случился конфликт интересов.

Победили те, кто стоял двое суток у дверей УКСа и никуда не уходил.

— Приехала к УКСу в субботу, а тут две машины стоят с табличками «ОЧЕРЕДЬ». В одном списке количество людей перевалило за пару сотен, в другом — тоже. Думаю, разве это честно? Кто хотел, тот и создавал очереди, получается? Но ведь в проектной декларации четко сказано: договора заключаются по живой очереди. Тогда я подошла к двери УКСа, взялась за руку и больше ее не отпускала. Дежурили всей семьей, менялись. А сегодня сюда приехали те, кто сидел все это время дома и пил кофе. Они обижают нас, провоцируют на конфликт. Особенно неприятно было слышать, как оскорбляли ребят-кавказцев, которые стояли с нами все эти дни в очереди. Их обзывали «грязными чеченами», «террористами», — рассказала Тамара.

— Жалко было этих ребят невыносимо. Но они молодцы, провокациям не поддавались.

Молодой парень по имени Денис, услышав Тамару, взял и расстегнул свою куртку, показал, что под ней у него слоев шесть одежды. Еще лыжные штаны и теплые сапоги.

— Но все равно очень замерз и сильно устал — не спал с пятницы. Но не жалею, потому что честно выстоял свою однокомнатную квартиру. Это того стоило.

— Да, это честная очередь, — подтверждает и Тамара. — Вот эта женщина была пятнадцатая, а потом стала 13-й. Потому что два человека перед ней отстояли сутки, не выдержали и ушли. А мы попросили всех своих родных и менялись. Да и с соседями уже за это время очень подружились: и кормили друг друга, и чаем поили. И ребята, которых сегодня обзывали «террористами», стояли в очереди семьей.

— Мы для брата стоим на однокомнатную квартиру, нас в семье пятеро, — рассказал Анур. — Очень обидно было слушать оскорбления из толпы. Я — человек, который родился в Беларуси, в Минске, в шестом роддоме. Я — белорус, пусть и со смуглой кожей. Нельзя же так. А они кричат, что «чеченская мафия вход заблокировала»…

В противовес живой очереди те, кто записались, настаивали:

— Записывались, потому что мы — цивилизованные люди. Когда наша очередь перевалила за три сотни, кто-то догадался создать еще одну очередь — и это было неправильно. Чтобы не было конфликта, мы написали коллективное обращение директору УКСа. Но пока ответа так и не получили. Сегодня мы настаивали на том, что проектную декларацию, учитывая обстоятельства, надо отменить. Дело в том, что проектная декларация была опубликована еще до того, как о ней узнали некоторые люди. И еще «Минский курьер» в этом году не сделал рассылку, как это было раньше. Вот и получилась неразбериха.

Пока толпа гудела, из дверей здания УКСа вышла женщина, которая была одной из первых в живой очереди на квартиру. Она записалась на «единичку» на первом этаже, но никуда уходить не собиралась, а еще больше закуталась в плед и осталась на крыльце с будущими соседями.

— Буду стоять, пока остальные не запишутся, кто стоял вместе с нами. Потому что я свидетель, и это будет справедливо, — объяснила она.

— А ты на квартиру записалась с видом куда? На больницу?

— Ой, а я там даже не была! А правда там вид на больницу? Хотя, какая уже разница, — засмеялась она.

Один из домов на улице Выготского, который строил УКС Центрального района.

За всем, что происходило на ступеньках УКСа Центрального района, следил его главный инженер — Сергей Панёв. Он разделял взгляды тех, кто стоял за квартирами несколько суток. Именно этих людей и пропускали внутрь здания.

— Мы не имеем права формировать какие-либо списки и очередь. Те очереди, что люди организовывают сами, тоже не имеет никакой юридической силы. Согласно проектной декларации, договора заключаются по живой очереди. Люди стояли, ждали — пусть теперь заходят спокойно. А те, кто стоит вон там в конце, честно вам скажу, некоторые из них мне давно знакомы — это перекупщики. Они и создают эти письменные очереди, но это неправильно.

В ближайшее время УКС Центрального района выпустит очередную декларацию на этот дом — девятиэтажку на улице Выготского. Сегодня в этом доме продавались только первые и девятые этажи, в следующих — остальные.

— Будем продавать весь дом, он у нас последний. Больше строить не планируем. Правда, цена квадратного метра будет выше, — рассказал Сергей Панёв.