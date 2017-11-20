Гамлет взялся за шпагу: Дания может остановить «Северный поток-2» Александр Колосовский, kontrakty.ua

20.11.2017, 13:32

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Москве пока что нечего противопоставить жесткой позиции Копенганена.

Дания может подставить серьезную подножку России в ее планах построить газопровод «Северный поток-2». На прошлой неделе финансовый директор операционной компании «Nord Stream-2 AG» Пол Коркоран заявил, что если парламент Дании примет закон, которым запретит строительство газопровода через свои территориальные воды, то организаторам проекта придется рассмотреть другой маршрут прокладки труб.

Инициатива Дании может не только привести к удорожанию проекта строительства альтернативного украинскому маршрута поставок газа в Европу, но и увеличить первоначально запланированные сроки строительства. «Нам, возможно, придется повторно прокладывать маршрут, и это будет стоить дороже, и, вероятно, приведет к задержке строительства», - сказал Пол Коркоран.

Примечательно, что первый газопровод в обход Украины «Северный поток», проложенный через Балтику в 2010-2012 гг., не встретил такого сопротивления со стороны датских властей – необходимое разрешение на прокладку газопровода чете территориальные воды Датское энергетическое агентство выдало еще за полгода до начала укладки труб по дну моря.

Однако теперь ситуация изменилась. Ранее датское правительство могло запретить реализацию в своих территориальных водах проектов, только если они угрожают экологической безопасности. Новый закон, который парламент Дании должен рассмотреть уже в этом месяце, может разрешить правительству блокировать и те проекты, которые угрожают безопасности национальной. Если этот закон будет принят, «Газпрому» с его западными партнерами, подрядившимися участвовать в строительстве газопровода, придется прокладывать его через исключительную экономическую зону Дании, где правительство запретить строительство уже не может.

Почему же Дания, которая благословила первый «Северный поток», так решительно настроена против второго газопровода? Как объясняли прессе датские парламентарии, в стране еще жив страх перед «империей зла», оставшийся со времен СССР. Он уже почти был бы и подзабыт, но тут Россия снова его возродила захватом Крыма, развязыванием войны на востоке Украины, а также своей антизападной риторикой, которая направлены и против прибалтийских стран, в том числе – и против Литвы. А у Дании с Литвой – тесные политические и экономические связи, Дания – шестой по объему инвестор в литовскую экономику. Поэтому Дания и Литва договорились согласовывать позицию по «Северному потоку -2».

Москве пока что нечего противопоставить жесткой позиции Дании по «Северному потоку-2». Хотя эта балтийская страна и покупает российский газ, но текущий контракт на его поставку будет действовать еще в течение 10 лет, и поменять стоимость газа для непокорных датчан российские газовые чиновники в одностороннем порядке не смогут. А через 10 лет вопрос «Северного потока-2» в отношениях Москвы и Копенгагена может быть уже неактуальным, как в поговорке: или осел сдохнет, или падишах сменится.

Украине же демарш Дании выгоден как никогда. Если ранее строительство «Северного потока-2» планировалось завершить к концу 2019 года, то теперь сроки могут слегка затянуться. И это «слегка» может сыграть ключевую роль. Дело в том, что как раз в 2019 году истекает срок действия контракта между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на прокачку российского газа в Европу. Если 1 января 2020 года новый транзитный контракт еще не будет подписан, а «Северный поток-2» еще не заработает, то у «Газпрома» могут возникнуть серьезные проблемы с прокачкой газа через территорию Украины. И крайним в возможных перебоях с поставкой будет уже не Украина, а «Газпром». Поэтому накануне 1 января 2020 года Украина получит еще один рычаг давления на «Газпром» в вопросе заключения нового транзитного контракта: хотите, россияне, гнать газ через Украину в Европу – соглашайтесь на наши условия. Теперь история зимы 2009 года, когда Путин выкрутил Юлии Тимошенко руки, ограничив в холода подачу газа до минимума и тем самым заставив подписать невыгодный Украине контракт, может повториться, но с точностью до наоборот.

Против «Северного потока-2» активно выступает и Европейская комиссия (ЕК). В июне этого года ЕК предложила странам ЕС предоставить ей мандат на переговоры с Россией по вопросу будущего газопровода. Обращение ЕК было продиктовано тем что нынешнее законодательство таких полномочий ЕК не дает – энергетическая политика является зоной ответственности как самого ЕС, так и стран-участников, которые могут иметь свое, отличное от ЕС видение будущих газопроводов.

Но ЕК до сих пор не удалось получить такой мандат, против этого выступают Германия и Австрия, заинтересованные в «Северном потоке-2», которые принесет их экономикам более дешевый газ. Поэтому теперь ЕК хочет изменить европейского законодательство, а именно – Газовую директору ЕС, которая является часть Третьего энергопакета, то есть законодательства, регулирующего энергетическую сферу Евросоюза. Согласно этим документам, сегодня ни одна компания не может монопольно пользоваться газопроводами, соединяющими газотранспортные системы стран ЕС (так называемые интерконнекторы). Максимум, на который любая компания может загрузить интерконнектор – 50% его мощности, а остальные 50% мощности должны быть доступны для других компаний. Однако это правило не распространяется на газопроводы в ЕС из третьих стран. То есть, «Газпром» сможет загружать «Северный поток-2» на всю мощность своим газом. Теперь ЕК согласовала проект изменений в законодательство, который подчинит требованиям Третьего энергопакета и газопроводы, которые ведут из/в третьи страны. Если ЕК успеет изменить законодательство до того, как «Газпром» получит все разрешения на строительство «Северного потока-2», российская компания даже в случае строительства газопровода сможет загрузить его не больше, чем наполовину. И в итоге этот проект может быть просто экономически невыгодным.

Если это произойдет, то «Северный поток-2» станет еще одной «черной дырой» в бюджете российской компании, через которую утекли несметные суммы, и при этом – совершенно впустую. Финансовая же стабильность «Газпрома» уже сегодня дает сбои – как следует из ее финансовой отчетности за 9 месяцев этого года, компания получила убыток в 9,2 млрд рублей. Убытки у «Газпрома» были и ранее, но нарастающим итогом по результатам полугодия и 9 месяцев - впервые с дефолтного 1998 года. Основная причина убытков этого года – затраты «Газпрома» на увеличение дочерних компаний «Nord Stream 2 AG» и «South Stream Transport B.V.», которые строят соответственно «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

А тщетными затраты на «Северный поток-2» могут стать потому, что все экспортные газопроводы, на которые уже потрачены миллиарды долларов, в итоге могут так и остаться незаконченными стройками века. Причина - американские санкции, подписанные президентом Трампом 2 августа этого года. В своей квартальной отчетности «Газпром» черным по белому указал: «Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток 2», так и обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как «Северный поток» и «Голубой поток». При этом российская компания признает, что она пока не может точно оценить степень этих рисков – ясность наступит только тогда, когда будут приняты специальные акты президента США, направленные на практическую реализацию санкций, или когда будут опубликованы официальные разъяснения Министерства финансов США.

А произойти это может в любой момент – хоть завтра, а хоть в тот день, когда Владимир Путин будет перерезать красную ленту на церемонии запуска «Северного потока-2».

Александр Колосовский, kontrakty.ua