«Француз с патроном»: Снова приеду в Беларусь, когда не будет Лукашенко 20.11.2017, 14:12

Жолан Вийо

Фото: tut.by

В Гомеле переводчица не решилась перевести слова француза Жолана Вийо об белорусском диктаторе.

Сегодня Гомельский районный суд признал гражданина Франции Жолана Вийо, который провeл два месяца в тюрьме, невиновным. Его выпустили в зале суда. В беседе с журналистами Вийо ответил на вопрос, собирается ли он еще посетить Беларусь? «Если когда-то Лукашенко перестанет быть президентом, почему нет?» — ответил иностранец. Переводчица не решилась произнести эти слова, передает «Еврорадио».

Также француз рассказал, что в последние две недели в камере было холодно, поскольку отключили отопление. Там ему пришлось увидеть крыс и тараканов.

Жолан Вийо не собирается принимать меры по получению компенсации за пережитое в Беларуси.

Напомним, житель Лондона 24-летний Жолан Вийо путешествовал по Европе. Через Беларусь он ехал в Украину. 21 сентября его задержали на пограничном переходе «Новая Гута». За перевозку патрона-подарка, который он считал муляжом, его обвиняли в незаконной перевозке огнестрельного оружия и незаконном обороте ядовитых веществ. Вийо грозило до 7 лет заключения. Однако прокурор попросила его оштрафовать (на 6900 рублей). Суд принял решение, что француз невиновен.